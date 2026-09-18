Europei volley, Pardo Mati cresce a muro: Romanò resta il riferimento offensivo dell’Italia

Con la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile ormai conclusa, è il momento di guardare alle statistiche individuali. L’Italia si prepara agli ottavi con alcune certezze importanti: da una parte Yuri Romanò, migliore realizzatore azzurro, dall’altra la crescita di Pardo Mati, oramai diventato un punto di riferimento al centro. La fase a eliminazione diretta inizierà domani, sabato 19 settembre, mentre la finale è in programma il 26 a Milano

Romanò guida l’attacco e si fa sentire anche al servizio

Il miglior marcatore dell’intero torneo è il bugnato Aleksandar Nikolov, arrivato a quota 117 punti. Dietro di lui Silvester Mejis con 99, Ferre Reggers con 96 e Sam Deroo con 94. Tra gli azzurri il più prolifico è invece Yuri Romanò, autore di 78 punti, davanti a Daniele Lavia, fermo a 58.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Romanò si conferma importante anche dalla linea dei nove metri: ha messo a segno 10 ace, dato che gli vale la sesta posizione nella graduatoria del servizio. Il migliore in questo fondamentale resta l’ucraino Oleh Plotnytskyi con 19 diretti.

Mati scala le gerarchie a suon di muri

La vera sorpresa azzurra è però Pardo Mati. Il centrale ha guadagnato progressivamente spazio fino a diventare titolare e ha già firmato 14 muri-punto, salendo al sesto posto nella classifica specifica.

Davanti a lui guida il belga Martijn Colson con 22 muri, seguito dal danese Rasmus Mikelsons con 17 e da Aleks Grozdanov e Alex Saaremaa con 16. L’Italia arriva così alla fase decisiva con due segnali molto incoraggiati: la continuità offensiva di Romanò e la crescita verticale di Mati, sempre più importante negli equilibri azzurri.