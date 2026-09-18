Ginnastica artistica, Brugnami, Targhetta e Macchini convocati per la World Challenge Cup di Parigi

La tappa del 26 e 27 settembre all’Accor Arena sarà un test in vista dei Mondiali di Rotterdam. La delegazione azzurra è stata ufficializzata dal dt Giuseppe Cocciaro

Tommaso Brugnami, Gabriele Targhetta e Carlo Macchini rappresenteranno l’Italia nella FIG World Challenge Cup di ginnastica artistica maschile, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 all’Accor Arena di Parigi.

La delegazione è stata ufficializzata dal direttore tecnico nazionale della GAM, Giuseppe Cocciaro. La tappa francese costituirà un appuntamento di preparazione in vista dei Campionati Mondiali di Rotterdam, previsti a ottobre.

La gara permetterà allo staff tecnico di verificare la condizione degli atleti, valutare la tenuta degli esercizi sui singoli attrezzi e analizzare i rispettivi valori di partenza in un confronto internazionale.

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Brugnami a Parigi dopo i due argenti di Taranto

Tommaso Brugnami, atleta delle Fiamme Rosse, arriverà nella capitale francese dopo aver conquistato due medaglie d’argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto: una nel concorso a squadre e l’altra al volteggio.

Per il ginnasta azzurro, la World Challenge Cup rappresenterà una nuova occasione per proseguire il proprio percorso di crescita e accumulare esperienza sulla pedana internazionale.

Targhetta e Macchini completano la squadra italiana

Tra i convocati figura anche Gabriele Targhetta delle Fiamme Oro, reduce dalla medaglia d’oro al cavallo con maniglie conquistata ai Campionati Europei di Zagabria. Quello ottenuto in Croazia è stato il primo titolo continentale vinto da un ginnasta italiano su questo attrezzo.

Completa la formazione Carlo Macchini, anche lui appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro. La sua esperienza internazionale costituirà uno dei punti di riferimento della delegazione italiana nella trasferta parigina.

Lo staff tecnico dell’Italia per la World Challenge Cup

Gli azzurri saranno seguiti dai tecnici Gianmatteo Centazzo e Fabrizio Marcotullio. Centazzo ricoprirà anche il ruolo di funzionario delegato.

Gli ufficiali di gara italiani saranno invece Paolo Laghezza e Carmine Luppino. L’obiettivo della trasferta sarà mettere a punto gli esercizi e acquisire ulteriore esperienza ad alto livello in preparazione dei Mondiali nei Paesi Bassi.