Coppa del Mondo junior di tiro a volo, quattro medaglie azzurre nel Trap a Porpetto

Doppia medaglia sia nella finale maschile sia in quella femminile: argento per Francesco Tanfoglio e Valentina Archetti, bronzo per Simone Roncen e Maria Iovinella

Quattro medaglie per l’Italia nelle finali individuali di Trap junior della Coppa del Mondo ISSF in corso a Porpetto. La Nazionale ha conquistato due argenti e altrettanti bronzi, portando due atleti sul podio sia nella competizione maschile sia in quella femminile.

Nella finale del Trap Men Junior, Francesco Tanfoglio ha ottenuto la medaglia d’argento, mentre Simone Roncen ha completato il podio azzurro conquistando il bronzo.

Trap Women Junior, argento per Archetti e bronzo per Iovinella

La doppietta italiana si è ripetuta nella finale femminile. Valentina Archetti ha chiuso la prova al secondo posto, mettendosi al collo la medaglia d’argento. Sul terzo gradino del podio è salita Maria Iovinella, vincitrice del bronzo.

Le due medaglie del Trap Women Junior si sono così aggiunte a quelle ottenute da Tanfoglio e Roncen nella prova maschile, completando una giornata da quattro podi per la squadra italiana.

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Coppa del Mondo junior a Porpetto, poker di medaglie per l’Italia

Il bilancio delle due finali individuali del Trap è dunque di quattro medaglie: due argenti, conquistati da Francesco Tanfoglio e Valentina Archetti, e due bronzi, ottenuti da Simone Roncen e Maria Iovinella.