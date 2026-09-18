Giro d’Abruzzo 2026, Vauquelin vince l’ultima tappa e la classifica generale

Il francese della Netcompany Ineos trionfa sul traguardo di Controguerra e supera Rondel per appena due secondi. Fancellu chiude terzo

Kevin Vauquelin è il vincitore del Giro d’Abruzzo 2026. Il francese della Netcompany Ineos si è imposto nella quarta e ultima tappa, la Silvi-Controguerra di 182 chilometri, conquistando anche la classifica generale.

Vauquelin ha regolato nel finale gli altri componenti della fuga di giornata: il connazionale Mathys Rondel della Tudor Pro Cycling Team e l’italiano Nicola Conci della XDS Astana Development Team.

Il successo di tappa e il relativo abbuono hanno permesso al corridore francese di scavalcare in classifica generale Alessandro Fancellu, partito da leader nell’ultima frazione. Vauquelin ha concluso la corsa in 15 ore, 3 minuti e 12 secondi, precedendo Rondel di appena due secondi. Fancellu ha completato il podio con un ritardo di cinque secondi.

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Classifica generale Giro d’Abruzzo 2026

1. Kevin Vauquelin (Netcompany Ineos) 15:03:12

2. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2″

3. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) +5″

4. Nicola Conci (XDS Astana Development Team) +12″

5. Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) +13″

6. Dorian Godon (Netcompany Ineos) +16″

7. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) +17″

8. Diego Ulissi (XDS Astana Development Team) stesso tempo

9. Nicolò Garibbo (Team UKYO) +21″

10. Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali) +27″