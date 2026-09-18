Italia, Mancini riparte con nove novità: tornano Zaniolo e Fagioli, tanti volti nuovi

Roberto Mancini ha diramato le sue prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell’Italia, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo della Nazionale. Le scelte del CT presentano nove novità rispetto alle precedenti selezioni, con diversi volti nuovi e alcuni ritorni importanti. Tra questi spiccano quelli di Nicolò Zanioli e Nicolò Fagioli, richiamati in azzurro in vista dei prossimi impegni di Nations League dopo diversi anni di assenza.

Mancini cambia volto alla Nazionale

L’obiettivo del commissario tecnico è dare nuova energia a un gruppo chiamato a ritrovare continuità e identità. La presenza di nove novità testimonia la volontà di allargare il bacino delle scelte e valutare nuove soluzioni in ogni reparto.

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Il ritorno di Zaniolo offre ad esempio maggiore fisicità, strappo e imprevedibilità sulla trequarti e sugli esterni, mentre Fagioli può aggiungere qualità nella gestione del pallone e nella costruzione dal centrocampo.

Nations League primo banco di prova del nuovo ciclo

Le prossime partite di Nations League rappresenteranno subito un test importante per capire quale direzione prenderò il nuovo corso. Mancini dovrà trovare rapidamente equilibrio tra esperienza e giovani, senza rinunciare ai giocatori che possono offrire qualcosa alla Nazionale.

Le convocazioni indicano comunque una linea chiara: ripartire ampliando le alternative e aumentando la concorrenza interna. Ora toccherà al campo dire se le nuove scelte riusciranno a dare all’Italia quella continuità che è mancata negli ultimi anni.

Di seguito la lista completa dei convocati del CT Mancini:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).