Europei boxe 2026, Canonico vince all’esordio e Ghilarducci vola ai quarti

A Sofia Giuseppe Canonico supera nettamente Abdallah Rahal nei 60 kg con verdetto unanime. Marvin Ghilarducci avanza invece per walkover negli 85 kg dopo il forfait di Semion Boldirev.

Prosegue positivamente il cammino dell’Italia ai Campionati Europei 2026 di boxe, in corso alla Asics Arena di Sofia, in Bulgaria. Gli azzurri festeggiano il successo all’esordio di Giuseppe Canonico nei 60 kg e il passaggio ai quarti di finale di Marvin Ghilarducci nella categoria fino a 85 kg.

Canonico batte Rahal con verdetto unanime nei 60 kg

Esordio convincente per Giuseppe Canonico nella categoria fino a 60 kg. L’azzurro ha superato l’israeliano Abdallah Rahal con un verdetto unanime al termine di tre riprese gestite con grande continuità.

Canonico ha preso subito l’iniziativa, imponendo un ritmo elevato e riuscendo a togliere all’avversario il centro del ring. Il primo round si è chiuso con il favore di tutti e cinque i giudici.

Nella seconda ripresa Rahal ha provato ad aumentare l’aggressività e a portare l’italiano alle corde, ma Canonico ha saputo sottrarsi alla pressione e riprendere a colpire con precisione.

Nell’ultimo round l’azzurro ha amministrato il vantaggio, mantenendo le distanze e costringendo più volte l’avversario a colpire a vuoto.

Il verdetto finale ha premiato Canonico con quattro cartellini da 30-27 e uno da 29-28.

Canonico tornerà sul ring il 21 settembre

Il prossimo incontro di Canonico è in programma nella sessione diurna del 21 settembre. L’italiano affronterà il vincente del match tra il greco Georgios Pleas e l’armeno Artur Bazeyan.

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Ghilarducci ai quarti per il forfait di Boldirev

Avanza anche Marvin Ghilarducci negli 85 kg, categoria non olimpica. Il ventenne toscano ha conquistato l’accesso ai quarti di finale senza combattere, a causa del forfait del bulgaro Semion Boldirev.

Ghilarducci arrivava dal successo per 5-0 sull’israeliano Jonatan Barashi, ottenuto nel match precedente.

Il walkover gli permette così di proseguire direttamente nel tabellone e di avvicinarsi alla zona medaglie.

Il prossimo avversario di Ghilarducci

Il prossimo appuntamento è fissato per la sessione serale di lunedì 21 settembre. Ghilarducci affronterà il vincente della sfida tra il croato Antonio Grabic e il ceco Daniel Komarek.

In palio ci sarà l’accesso alla semifinale, risultato che garantirebbe automaticamente all’azzurro almeno una medaglia europea.