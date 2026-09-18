MotoGP Austria 2026, Acosta primo nelle pre-qualifiche: Bagnaia costretto al Q1

Il pilota della Ktm precede Aldeguer e Ogura al Red Bull Ring. Marc Márquez è quarto, mentre Pecco Bagnaia non va oltre il 18° posto

Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il pilota della Ktm ha completato il suo giro più veloce al Red Bull Ring in 1’28”381, conquistando l’accesso diretto alla Q2.

Alle sue spalle si è piazzato Fermín Aldeguer, secondo con la Ducati-Gresini in 1’28”880. Terzo tempo per Ai Ogura, che con l’Aprilia Trackhouse ha fermato il cronometro sull’1’28”893.

Il campione del mondo in carica e leader della classifica iridata Marc Márquez ha portato la Ducati ufficiale in quarta posizione con il tempo di 1’28”963. A completare la top 5 è stato Jorge Martín, quinto sull’Aprilia ufficiale in 1’29”048.

MotoGP Austria, i dieci piloti qualificati direttamente alla Q2

Hanno ottenuto il pass diretto per la Q2 anche Fabio Di Giannantonio, sesto con la Ducati-VR46 in 1’29”091, e Brad Binder, settimo sulla Ktm con il crono di 1’29”126.

Ottava posizione per Álex Márquez sulla Ducati-Gresini in 1’29”161, davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, nono in 1’29”210. L’ultimo posto disponibile nella top 10 è andato a Fabio Quartararo, decimo con la Yamaha in 1’29”266.

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Bagnaia chiude 18° e dovrà disputare il Q1

Il primo degli esclusi è Luca Marini, undicesimo con la Honda e un tempo di 1’29”293. Il pilota italiano dovrà quindi affrontare il primo turno delle qualifiche.

Accesso diretto alla Q2 mancato anche da Francesco “Pecco” Bagnaia. Il pilota ufficiale Ducati ha terminato le pre-qualifiche soltanto in 18ª posizione con il crono di 1’29”666. Alle sue spalle Raúl Fernández, 19° con l’Aprilia Trackhouse in 1’29”721: anche lo spagnolo partirà dal Q1.