Mondiali canoa polo 2026, Italia travolge la Polonia 6-2: semifinali a un passo

Terza vittoria consecutiva per gli azzurri nel Gruppo O. Sabato 19 settembre alle 10.20 basterà non perdere contro la Svizzera per ottenere la qualificazione

Prosegue con la terza vittoria consecutiva il cammino della Nazionale italiana maschile ai Mondiali senior 2026 di canoa polo a Duisburg, in Germania. Nel terzo turno del Gruppo O, gli azzurri hanno superato la Polonia con il risultato di 6-2, avvicinandosi alla qualificazione alle semifinali.

Nelle altre partite del raggruppamento, la Germania ha battuto nettamente la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo hanno pareggiato 3-3.

Italia e Germania guidano il Gruppo O con 9 punti

A due giornate dalla conclusione della seconda fase, Italia e Germania occupano il primo posto a punteggio pieno con 9 punti. Le prime due classificate del girone accederanno alle semifinali.

Gli azzurri hanno cinque lunghezze di vantaggio sulla Svizzera, terza a quota 4, quando restano soltanto sei punti a disposizione. Alla Nazionale italiana basterà quindi evitare la sconfitta nello scontro diretto con gli elvetici, in programma sabato 19 settembre alle ore 10.20, per rendere matematico il passaggio del turno.

Alle spalle delle prime tre si trovano la Polonia con 3 punti, il Portogallo con un punto e la Nuova Zelanda, ancora ferma a quota zero.

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Italia-Polonia 6-2, Corvaia sblocca il risultato dopo 32 secondi

L’Italia parte con grande intensità e impiega appena 32 secondi per passare in vantaggio con Edoardo Corvaia. All’1’45” arriva il raddoppio di Giuseppe Ruggiero, mentre Paolo Messina firma il 3-0 al 7’29”.

La Polonia reagisce nel finale della prima frazione: Hubert Migdalski accorcia le distanze all’8’01”, poi Jan Bulira segna il 3-2 al 9’09”. Le due squadre arrivano così all’intervallo con gli azzurri avanti di una sola rete.

Ruggiero firma una tripletta, doppietta per Messina

Nella seconda frazione l’Italia riprende il controllo dell’incontro. Ruggiero realizza il 4-2 all’11’37” e completa la propria tripletta personale al 18’41”.

A chiudere la partita è la seconda rete di Messina, arrivata al 19’04”, che fissa il punteggio sul definitivo 6-2.