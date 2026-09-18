World Climbing Series Chongqing 2026, Giulia Randi conquista il bronzo nella Speed

Secondo podio internazionale consecutivo per l’azzurra dopo l’argento di Chamonix. Beatrice Colli chiude 19ª, Matteo Zurloni 26° dopo una caduta

Giulia Randi conquista la medaglia di bronzo nella prova individuale Speed della World Climbing Series di Chongqing. Dopo l’argento ottenuto a Chamonix, l’azzurra torna sul podio internazionale precedendo nella finale per il terzo posto la spagnola Leslie Adriana Romero Pérez.

Randi aveva chiuso le qualificazioni con il settimo tempo e un miglior crono di 6″53. Nella fase a eliminazione diretta ha corso in 6″66 negli ottavi, 6″76 nei quarti e 6″62 in semifinale, per poi fermare nuovamente il cronometro sul 6″53 nella finale valida per il bronzo.

La vittoria è andata alla statunitense Emma Hunt, prima in 6″13, davanti alla cinese Shaoqin Zhang, medaglia d’argento con 6″30. Quarta posizione per Romero Pérez.

Beatrice Colli chiude al 19° posto a Chongqing

Qualificazione al tabellone finale anche per Beatrice Colli, che ha ottenuto il 19° tempo nella fase preliminare con un crono di 6″882. L’azzurra ha terminato la competizione nella stessa posizione.

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Speed maschile, caduta negli ottavi per Matteo Zurloni

In campo maschile il migliore degli italiani è stato Matteo Zurloni. Il campione del mondo 2023 aveva conquistato l’accesso alla fase finale grazie al 5″041 registrato in qualifica, ma una caduta negli ottavi ha interrotto il suo cammino. Zurloni ha così concluso la gara al 26° posto complessivo.

Sono rimasti appena fuori dal tabellone dei migliori 32 Luca Robbiati, 33° con 5″136, e Francesco Ponzinibio, 34° con 5″14. Ludovico Fossali ha invece chiuso in 36ª posizione con un miglior tempo di 5″23.

La gara maschile è stata vinta dal giapponese Ryo Omasa, che nella finale ha fermato il cronometro sul 4″78. Secondo il tedesco Leander Carmanns in 4″90, mentre il bronzo è andato al cinese Yicheng Zhao, autore in qualificazione di un 4″66.

World Climbing Series Chongqing, il programma delle staffette

La tappa cinese proseguirà sabato 19 settembre con la staffetta mista. Domenica 20 settembre saranno invece disputate le staffette femminile e maschile.