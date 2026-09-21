Europei volley, oggi si chiudono gli ottavi: Belgio-Cechia apre, Slovenia-Serbia promette scintille

Si completa oggi il quadro degli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile. Al PalaVela di Torino sono in programma due sfide molto interessanti e dall’esito tutt’altro che scontato. Alle 16.00 toccherà a Belgio e Cechia, mentre alle 21.00 andrà in scena il derby balcanico tra Slovenia e Servia. In palio ci sono gli ultimi due posti disponibili per i quarti di finale.

Belgio-Cechia, equilibrio e tanta qualità offensiva

Il Belgio arriva agli ottavi forte del primo posto nella Pool C, chiusa con quattro vittorie e una sola sconfitta. Il riferimento principale resta Ferre Reggers, capace di incidere in attacco, al servizio e a muro, supportato dall’esperienza di Sam Deroo e dalla solidità del sistema muro-difesa belga.

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La Cechia, però, è un’avversaria tutt’altro che semplice. Quarta nella Pool A, può contare su giocatori come Patrik Indra e Lukas Vasina e arriva con l’esperienza del quarto posto ottenuto ai Mondiali 2025. La ricezione la pressione al servizio potrebbero risultare decisive.

Slovenia-Serbia, sfida da dentro o fuori

In serata sarà invece il momento di Slovenia-Servia, incontro dal peso specifico enorme. Gli sloveni hanno chiuso secondi nella Pool A e sperano di recuperare Rod Mozic e Tine Urnaut, assenza nell’ultima gara del girone contro l’Italia.

La Serbia, terza nella Pool C, resta invece legata soprattutto al rendimento di Drazen Luburic, Marko Ivovic e Veljko Masulovic. La squadra ha alternato ottime prestazione ad altre più discontinue, ma possiede fissità ed esperienza per rendere la gara molto complicata.