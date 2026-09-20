Europei volley maschile, l’Italia batte la Danimarca e va ai quarti: secco 3-0

L’Italia non sbaglia, batte la Danimarca e va avanti negli Europei di volley maschile: com’è andata la sfida di questa sera

L’Italia ha liquidato la Danimarca con un perentorio 3-0, conquistando con grande autorità la qualificazione ai quarti di finale degli Europei di volley maschile. La partita, durata appena 90 minuti, si è chiusa con i parziali di 25-22, 25-16 e 25-11, confermando la netta superiorità della squadra azzurra in campo.

La sfida si è giocata praticamente a senso unico: i padroni di casa hanno preso subito il comando delle operazioni, controllando il gioco con ottima disinvoltura per gran parte dell’incontro. Nonostante qualche inevitabile disattenzione di troppo nel finale della prima frazione, che aveva lasciato intravedere un timido tentativo di rimonta danese, il divario tecnico è rimasto sempre evidente e incolmabile.

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Bene Michieletto: stasera solo buone notizie per l’Italia

Alessandro Michieletto ha soddisfatto i tifosi italiani, che prosegue nel suo delicato percorso di recupero fisico guadagnando preziosi minuti nelle gambe. Il giovane campione è subentrato a Mattia Bottolo sul 18-13 del secondo set, restando in campo fino alla conclusione della partita e mettendo a segno sei punti con un’ottima percentuale di efficacia del 56%.

Dall’altra parte della rete, alla Danimarca non sono bastate le prestazioni di due attaccanti di esperienza internazionale come Mads Jensen, autore di quattordici punti, e Oskar Madsen, fermo a tredici, sotto la regia del 42enne Axel Jacobsen. Con il libero Fabio Balaso sempre solido in ricezione, l’Italia guarda ora ai prossimi quarti di finale con rinnovata fiducia e grande ambizione.