Mondiali canoa polo 2026, Italia campione del mondo: Germania battuta 4-3 ai supplementari

A Duisburg gli azzurri superano i padroni di casa al secondo extra-time e tornano sul tetto del mondo dieci anni dopo il titolo conquistato a Siracusa nel 2016. Decisiva la doppietta di Lampò.
L’Italia è campione del mondo di canoa polo. A Duisburg la Nazionale Senior maschile batte la Germania per 4-3 al secondo supplementare e conquista il titolo iridato al termine di una finale rimasta in equilibrio fino all’ultimo.
Gli azzurri tornano così sul tetto del mondo a dieci anni dall’ultimo successo, ottenuto nel 2016 a Siracusa.
Italia-Germania 4-3, finale decisa all’extra-time
Dopo un primo tempo senza reti, l’Italia sblocca la sfida in apertura di seconda frazione con Tommaso Gaetano Lampò. La risposta tedesca è quasi immediata e porta la firma di Erik Beukenbusch.
Gli azzurri riescono però ad allungare con altre due marcature, realizzate da Andrea Bertelloni e Ruggiero, portandosi sul 3-1.
La Germania reagisce ancora e trova due reti ravvicinate con lo stesso Beukenbusch, che completa la tripletta personale e riporta il punteggio sul 3-3 in poco più di un minuto.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Lampò firma il gol del titolo mondiale
La parità resiste fino alla fine dei tempi regolamentari e la finale si sposta così ai supplementari. La prima frazione aggiuntiva si chiude senza reti, nonostante le occasioni create da entrambe le squadre.
Nel secondo extra-time arriva il gol che decide il Mondiale: è ancora Lampò a trovare la via della rete, firmando la propria doppietta e il definitivo 4-3 che consegna all’Italia il titolo iridato.
Senior femminile, Italia settima
La rassegna di Duisburg si chiude con il settimo posto della Nazionale Senior femminile. Dopo aver mancato l’accesso alle semifinali nella giornata di sabato, le azzurre hanno battuto Taipei per 4-3 nello spareggio per la settima posizione.
Nel bilancio italiano rientrano anche il quinto posto della formazione femminile Under 21 e il nono della squadra maschile Under 21.