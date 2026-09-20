Acrobatica, Mondiali Junior: D’Errico e Poerio bronzo. Rivivi l’evento su Volare

L’Italia brilla a Pesaro per i Mondiali junior di Acrobatica: D’Errico e Poerio riescono a sfoderare una grande prestazione e conquistano il bronzo

Un’emozione tricolore ha vibrato nella Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove il 20 settembre 2026 la ginnastica acrobatica italiana ha scritto un nuovo, splendido capitolo della sua storia. Sofia D’Errico e Camilla Poerio, brillante coppia femminile azzurra, hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali Junior 2026, regalando un’immensa gioia e un grande orgoglio al numeroso pubblico di casa presente sugli spalti.

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Dopo una fase di qualifica straordinaria, chiusa al terzo posto grazie a punteggi eccellenti di 26.800 nell’esercizio statico e 27.610 in quello dinamico, le due atlete si sono presentate in pedana per la finale. In questa specifica categoria, infatti, i punteggi di qualifica vengono completamente azzerati: conta esclusivamente la performance decisiva nell’esercizio combinato, che mette a dura prova nervi e tecnica.

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Mondiali Junior, l’Italia porta a casa un bronzo di tutto rispetto

Allenate dalla società Ginnastica Grugliasco sotto la guida tecnica esperta di Erica Loiacono e Marco Palella, le giovani ginnaste hanno dimostrato una maturità davvero straordinaria.

Già protagoniste nel 2025 con tre bronzi europei in Lussemburgo, oggi hanno dato il massimo, eseguendo un esercizio combinato pulito, armonioso ed elegante, valutato dai giudici internazionali con un solido 27.620. Questo punteggio è bastato per salire sul terzo gradino del podio mondiale, a pochissimi decimi dalle prime.

“Siamo contentissime”, ha dichiarato D’Errico a fine gara, sottolineando la ferma volontà di aggiungere ulteriore difficoltà in futuro. Questo bronzo impreziosisce ulteriormente il momento d’oro del primo Mondiale Junior di ginnastica acrobatica organizzato in Italia, confermando la crescita eccezionale del movimento.