Supercoppa basket 2026, Milano batte Venezia all’overtime e conquista il primo trofeo stagionale

L’Olimpia supera la Reyer 94-87 dopo un tempo supplementare. Wright chiude con 23 punti, Bolmaro con 17. A Venezia non bastano Wiltjer e Parks. Poeta centra il terzo successo su tre nelle competizioni italiane alla guida di Milano.

Il primo trofeo della stagione va all’Olimpia Milano. I campioni d’Italia superano la Reyer Venezia per 94-87 dopo un tempo supplementare e conquistano la Supercoppa 2026 al termine di una finale combattuta fino all’ultimo.

Milano trova un contributo decisivo da Moses Wright, autore di 23 punti, e da Leandro Bolmaro, che ne mette a referto 17.

Venezia cede solo all’overtime

La Reyer resta in partita fino alla fine e costringe l’Olimpia al supplementare, ma non riesce a completare l’impresa. Per Venezia i migliori realizzatori sono Kyle Wiltjer con 18 punti e Jordan Parks con 15.

Nel tempo supplementare Milano riesce a trovare l’allungo decisivo e chiude la sfida sul 94-87, mettendo le mani sul primo titolo della nuova stagione.

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Poeta, terzo trofeo su tre in Italia con Milano

Il successo conferma anche il percorso vincente di coach Poeta, che conquista così la terza competizione su tre disputate alla guida dell’Olimpia Milano in ambito nazionale.