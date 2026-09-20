Europei volley, come sta Michieletto: le sue condizioni dopo la paura contro la Danimarca

Alessandro Michieletto ha lasciato tutti gli appassionati di volley con il fiato sospeso dopo un brutto impatto contro i tabelloni: come ta il martello dell’Italia

Un brivido freddo ha improvvisamente attraversato la schiena di tutti gli appassionati di volley durante l’ottavo di finale degli Europei 2026 tra Italia e Danimarca, giocato alla Inalpi Arena di Torino.

Il protagonista di questo spavento è stato Alessandro Michieletto, schiacciatore azzurro che sta faticosamente proseguendo il percorso di recupero fisico dopo un brutto infortunio. Subentrato a Mattia Bottolo nel secondo set, il giocatore stava ingranando in maniera evidente quando è incappato in un preoccupante incidente sul campo.

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Il fatto è avvenuto durante il terzo set, sul punteggio di 16-8 per i Campioni del Mondo, ormai lanciati verso la vittoria meritata. Michieletto si è prodigato in un recupero difensivo estremamente generoso per mantenere la palla in volo, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato pesantemente, andando a sbattere con la spalla destra contro i tabelloni pubblicitari a bordo campo.

Sospiro di sollievo per Michieletto: altri segnali di crescita

Il gioco è stato immediatamente fermato per qualche istante tra il silenzio del numeroso pubblico torinese presente. Sulla spalla del giovane talento italiano si è manifestato un evidente segno rosso dovuto alla forte botta, facendo temere il peggio ai presenti e allo staff medico azzurro.

Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave. Michieletto si è prontamente rialzato, è tornato al servizio e l’Italia ha poi vinto lo scambio decisivo grazie a un eccellente muro del centrale Giovanni Sanguinetti. Un sacrificio atletico davvero generoso, che ha preoccupato il palazzetto senza conseguenze. Per fortuna.