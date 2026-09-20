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Tennis

Coppa Davis, gli USA sono fuori: tutte le squadre qualificate per le Finals di Bologna

Alessandro Basta
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Matteo Berrettini
2024-11-24 Davis Cup Finals MALAGA, SPAIN - NOVEMBER 24: Matteo Berrettini of Italy in the Final tie between Italy and Netherlands during the Davis Cup Finals at Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena on November 24, 2024 in Malaga, Spain. (Photo by Marleen Fouchier BSR Agency) Malaga Spain Content not available for redistribution in The Netherlands directly or indirectly through any third parties. Copyright: xBSRxAgencyx

L’Italia può sognare ancora una volta con la Coppa Davis: ecco tutte le nazioni qualificate alle Finals. Non ci sono gli Stati Uniti

Si è definito il quadro delle otto nazioni che si sfideranno alle Finals di Coppa Davis 2026, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L’Italia partecipa di diritto come detentrice del titolo e Paese ospitante, mentre nel recente fine settimana si sono giocati i sette spareggi decisivi per assegnare gli ultimi posti disponibili.

Ci sono stati dei colpo di scena, ma anche grandi conferme. Nel big match di Praga, la Cechia ha eliminato a sorpresa gli Stati Uniti, imponendosi per 3-2. Dopo essere passata in svantaggio, la squadra di casa ha completato una straordinaria rimonta grazie a Jakub Mensik, capace di superare in tre set il fresco finalista degli US Open Ben Shelton, e a Jiri Lehecka, implacabile contro Learner Tien.

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La Germania raggiunge l’Italia tra le qualificate alle Finals

Dall’altra parte, la Germania ha centrato l’obiettivo battendo la Croazia per 3-1 sul cemento di Halle. Protagonista assoluto è stato Alexander Zverev, sceso in campo a soli sette giorni dal trionfo newyorkese. Il numero due del mondo ha vinto entrambi i suoi singolari contro Matej Dodig e Dino Prizmic, trascinando i tedeschi verso la qualificazione.

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis è ora finalmente completo: all’Italia si uniranno Spagna, Germania, Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud, Cechia e Canada. Bologna si prepara a ospitare un evento di prestigio mondiale, con il tennis tricolore pronto a difendere il titolo davanti al proprio pubblico di casa in un’atmosfera che si preannuncia assolutamente elettrizzante e ricca di grande identità sportiva.

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