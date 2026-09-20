Coppa Davis, gli USA sono fuori: tutte le squadre qualificate per le Finals di Bologna

L’Italia può sognare ancora una volta con la Coppa Davis: ecco tutte le nazioni qualificate alle Finals. Non ci sono gli Stati Uniti

Si è definito il quadro delle otto nazioni che si sfideranno alle Finals di Coppa Davis 2026, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L’Italia partecipa di diritto come detentrice del titolo e Paese ospitante, mentre nel recente fine settimana si sono giocati i sette spareggi decisivi per assegnare gli ultimi posti disponibili.

Ci sono stati dei colpo di scena, ma anche grandi conferme. Nel big match di Praga, la Cechia ha eliminato a sorpresa gli Stati Uniti, imponendosi per 3-2. Dopo essere passata in svantaggio, la squadra di casa ha completato una straordinaria rimonta grazie a Jakub Mensik, capace di superare in tre set il fresco finalista degli US Open Ben Shelton, e a Jiri Lehecka, implacabile contro Learner Tien.

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La Germania raggiunge l’Italia tra le qualificate alle Finals

Dall’altra parte, la Germania ha centrato l’obiettivo battendo la Croazia per 3-1 sul cemento di Halle. Protagonista assoluto è stato Alexander Zverev, sceso in campo a soli sette giorni dal trionfo newyorkese. Il numero due del mondo ha vinto entrambi i suoi singolari contro Matej Dodig e Dino Prizmic, trascinando i tedeschi verso la qualificazione.

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis è ora finalmente completo: all’Italia si uniranno Spagna, Germania, Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud, Cechia e Canada. Bologna si prepara a ospitare un evento di prestigio mondiale, con il tennis tricolore pronto a difendere il titolo davanti al proprio pubblico di casa in un’atmosfera che si preannuncia assolutamente elettrizzante e ricca di grande identità sportiva.