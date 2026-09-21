Mondiali di ciclismo, oggi spazio alle cronometro Under 23: Milesi guida l’Italia nella sfida iridata

Proseguono oggi i Mondiali di ciclismo su strada 2026 di Montreal con le cronometro Under 23 maschile e femminile. Il programma scatterà alle 15.00 con la prova donne, seguita alle 18.00 da quella uomini. Due gare su percorsi molto tecnici, caratterizzati da numerose curve e da un profilo quasi completamente pianeggiante, con la rampa finale di Parc Jeanne-Mance come unica vera difficoltà altimetrica.

Percorsi veloci e tecnici, Milesi punta a un risultato importante

La prova femminile si sviluppò su 20,3 chilometri con 145 metri di dislivello, mentre quella maschile misurerà 31,3 chilometri e 197 metri di dislivello. Entrambe partiranno da Avenue du park e richiederanno grande precisione nella guida, soprattutto nei tratti più tortuosi.

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Tra gli uomini i principali candidati al titolo sono Cameron Rogers, Hector Alvarez, Bogdan Zabelinskiy e Matisse Van Kerkhove. L’Italia punterà soprattutto su Nicolas Milesi, indicato come il più attrezzato per provare a inserirsi nella lotta per le medaglie, affiancato da Alessandro Cattani.

Donne senza azzurre

Nella cronometro femminile Uneder 23 non ci saranno italiane al via. L’assenza della campionessa uscente Zoe Backstedt rende però la corsa molto aperta. Tra le principali favorite figurano le australiane Felicity Wilson-Haffenden e Mackenzie Coupland, la era Julia Kopecky, le olandesi Niene Vinke e Megas Arens e la spagnola Paula Ostiz.

Le gare saranno trasse in diretta su Rai Sport HD a partire dalle 14.55 e dalle 17.55, con streaming su Rai Play, Eurospot 1, DAZN, Discovery + e HBO Max.