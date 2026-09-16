Europei volley maschile, l’Italia rischia di incontrare la Serbia agli ottavi: come evitarla

L’Italia, dopo quattro vittorie di fila, rischia l’incrocio con la Serbia agli ottavi di finale: come si può evitare e le alternative

Il sogno europeo dell’Italia si tinge di giallo, ma agli ottavi di finale potrebbe nascondersi un ostacolo temibile: la Serbia. A Torino, la nazionale azzurra rischia concretamente di incrociare la selezione balcanica, che si sta dimostrando molto brava nelle rimonte e non si dà mai per vinta, un avversario dal peso specifico elevato, nonostante le evidenti difficoltà mostrate nell’ultima settimana di competizione.

La formazione serba appare lontana dai fasti delle grandi occasioni e attualmente priva di individualità di spicco, ma il suo nome resta comunque un monito storico per qualsiasi squadra ambisca seriamente alla conquista del titolo continentale.

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Tuttavia, questo incrocio pericoloso non è affatto inevitabile. Lo scenario che porterebbe l’Italia a sfidare la Serbia agli ottavi si materializzerebbe soltanto al verificarsi di condizioni molto precise.

Europei volley maschile, le possibili avversarie dell’Italia agli ottavi

Gli azzurri dovrebbero chiudere il proprio raggruppamento al secondo posto, il che accadrebbe nel caso di una sconfitta netta per 3-0 o 3-1 contro la Slovenia, ipotizzando contestualmente che gli sloveni battano a punteggio pieno la Repubblica Ceca. Parallelamente, i balcanici dovrebbero concludere la fase a gironi in terza piazza, frutto di una sconfitta contro il Belgio.

Per evitare accuratamente questo scontro insidioso, la ricetta è chiara e dipende interamente dai giocatori di casa: l’Italia deve assolutamente vincere contro la Slovenia e chiudere il girone al primo posto.

Solo così si potrà aggirare l’ostacolo serbo e proseguire il cammino verso le fasi finali con il pieno favore del pronostico e il sostegno di un pubblico di Torino pronto a spingere la squadra.