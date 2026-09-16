Mondiali Ginnastica Acrobatica Youth e Junior: segui l’appuntamento in diretta su Volare

Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali di Ginnastica Acrobatica Youth e Junior: l’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Volare – Sportface TV

Pesaro si prepara a diventare la capitale mondiale della Ginnastica Acrobatica. La Vitrifrigo Arena ospiterà, dal 17 al 20 settembre 2026, il secondo Campionato Mondiale Junior e la quattordicesima World Youth Competition. Questo evento aprirà le danze di un mese denso di emozioni per lo sport azzurro, che culminerà dal 24 al 27 settembre con la trentesima edizione dei Mondiali Senior.

Il Direttore Tecnico Nazionale, Erica Loiacono, ha ufficializzato i convocati che difenderanno i colori dell’Italia sul palco di casa. La delegazione è composta da talenti dal grande potenziale, pronti a sfidare le migliori nazioni al mondo. Per Acrostar Academy scenderanno in pedana Sofia Bersani, Maddalena Masi, Martina Gamba, Claudia Amatomaggio, Chen Li, Gaia Gammella Carelli, Simone Angiolicchio e Federica Camani.

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In rappresentanza della Vignate Sport troveremo il trio formato da Alice Cavalieri, Giulia Meroni e Aurora Emily Giuliano. Dalla Ginnastica Grugliasco arrivano Sofia D’Errico e Camilla Poerio, mentre il Nuovo Centro Sportivo Corsico schiera Sofia Petroccione e Ginevra Ludena Palma.

Mondiali, l’Acrobatica Youth e Junior in diretta su Sportface TV

L’attesa è sempre più spasmodica per un appuntamento che, per molti talenti, sarà decisivo per dare un senso all’intera stagione. L’atmosfera alla Vitrifrigo Arena si preannuncia elettrica, con le nuove leve azzurre pronte a stupire con acrobazie, sincronismo e grazia.

Il sogno di vincere in un palcoscenico di tale portata si unirà alla celebrazione del presente e del futuro dei ragazzi della ginnastica acrobatica. L’appuntamento sarà trasmesso su Volare, piattaforma Sportface TV, domenica 20 settembre dalle ore 9,30 e poi dalle 15. La diretta sarà disponibile nella raccolta dedicata di Sportface TV.