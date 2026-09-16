Messi torna con l’Argentina per l’ultima partita: il 6 ottobre l’addio al Monumental

Dopo l’annuncio del ritiro dalla Nazionale, il fuoriclasse è stato convocato da Scaloni per la sfida contro il Benin a Buenos Aires. Sarà l’ultima presenza con l’Albiceleste.

Lionel Messi vestirà ancora una volta la maglia dell’Argentina. Dopo aver annunciato il ritiro dalla Nazionale lo scorso 31 agosto, il fuoriclasse è stato inserito da Lionel Scaloni nella lista dei convocati per la partita del 6 ottobre contro il Benin, in programma al Monumental di Buenos Aires.

Sarà l’occasione per salutare definitivamente il pubblico argentino e chiudere un percorso internazionale durato oltre vent’anni.

L’ultima partita di Messi con l’Argentina

La sfida con il Benin sarà costruita come una vera e propria celebrazione della carriera in Nazionale del numero 10.

Messi chiuderà così una storia che lo ha visto guidare l’Argentina alla conquista del Mondiale 2022 in Qatar e di due Coppe America, nel 2021 e nel 2024.

Insieme a lui sono stati convocati per questa partita anche Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso.

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Prima Bolivia e Burkina Faso

Prima dell’appuntamento del 6 ottobre, l’Argentina affronterà Bolivia e Burkina Faso nelle altre amichevoli previste durante la finestra internazionale.

L’attenzione, però, sarà inevitabilmente concentrata soprattutto sulla gara del Monumental, destinata a rappresentare l’ultimo capitolo della carriera internazionale di Messi.

Un addio dopo oltre vent’anni in Albiceleste

Per il capitano argentino sarà dunque l’ultima apparizione con la Nazionale dopo una carriera che ha attraversato più generazioni e che si è chiusa con i grandi successi degli ultimi anni.

Il 6 ottobre il Monumental diventerà così il teatro dell’ultimo saluto di Messi all’Albiceleste e ai suoi tifosi.