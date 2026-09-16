Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo: Pechino nel mirino, ma il rientro non è ancora certo

Il numero uno del mondo ha concluso le terapie al J Medical e ha ripreso il lavoro sul campo. Le sensazioni sono positive, ma il ginocchio destro resta sotto osservazione e la parola d’ordine è prudenza.

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo e guarda alla tournée asiatica come possibile punto di ripartenza della sua stagione. Dopo le settimane di stop dovute al problema al ginocchio destro, il numero uno del mondo ha concluso il ciclo di terapie al J Medical di Torino e ha ripreso progressivamente il lavoro sul campo.

Le indicazioni degli ultimi giorni sono incoraggianti, ma il ginocchio, fermato da un’infiammazione tendinea, continua a essere monitorato con attenzione.

Sinner, prudenza sul rientro

Lo staff non vuole accelerare i tempi. La priorità è evitare ricadute e costruire il ritorno alle competizioni attraverso un aumento graduale dei carichi.

Gli allenamenti dei prossimi giorni saranno quindi decisivi per valutare la risposta fisica dell’altoatesino e capire quando potrà tornare a disputare un torneo senza rischi.

Pechino resta la prima possibilità

La prima finestra utile porta all’ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre.

Sinner è regolarmente iscritto al torneo cinese, ma al momento la sua partecipazione non può ancora essere considerata certa. Saranno soprattutto le prossime sessioni di allenamento a chiarire se il ginocchio sarà pronto per sostenere nuovamente il ritmo della competizione.

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Obiettivo ritrovare fiducia e ritmo

Dopo lo stop e le rinunce forzate, il primo obiettivo non è soltanto tornare in campo, ma recuperare fiducia, continuità e ritmo partita.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato, ma senza forzature. Pechino resta il primo traguardo possibile, con la decisione definitiva che dipenderà dalla risposta del ginocchio nei prossimi giorni.