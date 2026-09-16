Mondiali canoa polo 2026, Italia batte anche la Svezia 5-2 e vola al secondo turno

Seconda vittoria consecutiva per gli azzurri a Duisburg dopo l’11-1 sulla Malesia. Doppietta di Ruggiero e qualificazione matematica alla seconda fase: domani sfida ai Paesi Bassi per il primo posto nel Gruppo D.
L’Italia maschile continua a vincere ai Mondiali senior 2026 di canoa polo a Duisburg. Dopo il netto 11-1 inflitto alla Malesia nell’esordio, gli azzurri hanno superato anche la Svezia per 5-2, conquistando matematicamente l’accesso alla seconda fase del torneo.
La Nazionale resta così a punteggio pieno nel Gruppo D, appaiata ai Paesi Bassi, che nell’altra partita del raggruppamento hanno battuto la Malesia per 10-2.
Italia-Svezia 5-2, Ruggiero firma una doppietta
La partita si sblocca al 4’51” con la rete di Paolo Messina. La Svezia reagisce e trova il momentaneo 1-1 con Melker Lindstrom al 6’05”.
L’equilibrio dura però poco. Al 6’38” Giuseppe Ruggiero riporta avanti l’Italia, quindi al 9’17” Fabrizio Massa firma il 3-1 con cui si chiude la prima frazione.
Lampò e ancora Ruggiero chiudono la partita
Nella ripresa l’Italia mette rapidamente al sicuro il risultato. Tommaso Gaetano Lampò realizza il 4-1 al 12’35”, mentre al 14’49” Ruggiero trova la seconda rete personale e porta gli azzurri sul 5-1.
Nel finale Erik Malmborg accorcia le distanze per la Svezia, fissando il punteggio sul definitivo 5-2.
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Italia già qualificata al secondo turno
Con due vittorie nelle prime due partite, l’Italia sale a 6 punti e conquista con un turno d’anticipo il passaggio alla seconda fase.
Qualificazione matematica anche per i Paesi Bassi, anch’essi a quota 6. Svezia e Malesia, ancora ferme a zero, non possono invece più rientrare nella corsa principale e proseguiranno il Mondiale per i piazzamenti dal 13° al 24° posto.
Domani Italia-Paesi Bassi per il primo posto
Il primo posto nel Gruppo D verrà deciso domani, giovedì 17 settembre, nello scontro diretto tra Italia e Paesi Bassi.
Gli azzurri arrivano all’appuntamento con due successi, 16 gol realizzati e soltanto 3 subiti, dopo il travolgente debutto contro la Malesia e la vittoria sulla Svezia.