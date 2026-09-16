Atleta europeo dell’anno, otto azzurri in nomination: da Diaz e Tamberi a Battocletti e Doualla

European Athletics ha inserito otto italiani tra i candidati ai Golden Tracks 2026. Si vota fino al 28 settembre, mentre i tre finalisti di ogni categoria saranno annunciati il 1° ottobre.

Otto azzurri in corsa per i riconoscimenti di European Athletics dedicati ai migliori atleti dell’anno. Sul sito ufficiale della federazione continentale è aperto fino al 28 settembre il voto per i Golden Tracks 2026, che saranno assegnati a Losanna il 24 ottobre.

Tra gli uomini sono candidati Andy Diaz, Massimo Stano e Gianmarco Tamberi, tra le donne Nadia Battocletti e Sofia Fiorini, mentre nella categoria delle Rising Stars figurano Serena Di Fabio, Kelly Doualla e Daniele Inzoli.

Golden Tracks 2026, come funziona il voto

Il risultato finale sarà determinato attraverso quattro componenti, ciascuna con un peso del 25%: voto del pubblico, Federazioni affiliate, media e giuria di esperti di European Athletics.

I tre finalisti di ciascuna categoria saranno annunciati il 1° ottobre, mentre la cerimonia di premiazione è in programma il 24 ottobre a Losanna.

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Diaz, Stano e Tamberi tra i candidati maschili

Andy Diaz ha vissuto una stagione di altissimo livello nel salto triplo. L’azzurro delle Fiamme Gialle ha conquistato l’oro mondiale indoor di Torun, il titolo europeo di Birmingham con 18,15, quarta misura di sempre e world lead 2026, e il Diamond Trophy nella finale di Bruxelles.

Massimo Stano, Fiamme Oro, ha invece vinto agli Europei la maratona di marcia stabilendo il record continentale in 2h56:49, completando così la propria collezione di titoli globali dopo l’oro olimpico e quello mondiale.

Gianmarco Tamberi ha chiuso la stagione con due risultati di grande rilievo: il quarto titolo europeo nel salto in alto a Birmingham, con 2,32, e il successo all’Ultimate Championship con 2,37, migliore prestazione mondiale stagionale.

Gli altri candidati sono Kristjan Ceh per la Slovenia, Armand Duplantis per la Svezia, Simon Ehammer per la Svizzera, Bence Halász per l’Ungheria, Jakob Ingebrigtsen per la Norvegia, Miltiadis Tentoglou per la Grecia e Karsten Warholm per la Norvegia.

Battocletti e Fiorini in nomination tra le donne

Tra le candidate femminili c’è Nadia Battocletti, protagonista di un 2026 eccezionale. L’azzurra delle Fiamme Azzurre ha conquistato l’oro mondiale indoor nei 3000 metri e i titoli europei nei 5000 e 10.000 metri, due anni dopo la doppietta di Roma.

Battocletti punta inoltre a un altro successo nel cross a Belgrado, in dicembre, dopo i titoli conquistati nelle ultime due edizioni.

In nomination anche Sofia Fiorini, Libertas Unicusano Livorno, tra le grandi rivelazioni della stagione. Il momento più alto è arrivato agli Europei, con l’oro nella maratona di marcia accompagnato dal record mondiale di 3h15:11.

Completano l’elenco delle candidate Amy Hunt e Georgia Hunter Bell per la Gran Bretagna, Henriette Jaeger per la Norvegia, Yaroslava Mahuchikh per l’Ucraina, María Pérez per la Spagna, Jessica Schilder per l’Olanda, Audrey Werro per la Svizzera ed Emma Zapletalova per la Slovacchia.

Rising Stars, tre italiani tra i giovani

Tre candidature azzurre anche tra le Rising Stars.

Nel settore maschile c’è Daniele Inzoli, Fiamme Gialle, premiato dalla candidatura dopo la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali Under 20 di Eugene. Nel 2023 lo stesso riconoscimento era stato assegnato a un altro lunghista italiano, Mattia Furlani.

Tra le donne sono candidate Serena Di Fabio, Fiamme Azzurre, campionessa del mondo della marcia, e Kelly Doualla, Cus Pro Patria Milano, vincitrice dei 100 metri agli Europei Under 18 di Rieti e anche oro mondiale Under 20 nella staffetta 4×100 mista e bronzo nei 100.

Dove votare gli azzurri

Il voto è aperto sul sito ufficiale di European Athletics fino al 28 settembre. L’Italia si presenta quindi alla fase di selezione dei Golden Tracks con otto candidature distribuite tra le categorie assolute maschili, femminili e Rising Stars.