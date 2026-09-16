Getto del peso, Fabbri ha chiuso la stagione da primo al mondo: il ranking

È stata una stagione straordinaria per Leonardo Fabbri, che è riuscito a terminare la stagione da numero uno al mondo

Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da vero re del getto del peso, conquistando ufficialmente la vetta del ranking mondiale di World Athletics. Con 1400 punti, l’azzurro si è laureato numero uno al mondo, suggellando un’annata agonistica straordinaria e in cui ha dominato in lungo e in largo.

Il riconoscimento è arrivato dopo la conclusione degli Ultimate Championship, dove Fabbri è riuscito a contenere l’ultimo tentativo di rimonta del giamaicano Rajindra Campbell. L’atleta caraibico, autore di una spallata mostruosa da 23,08 metri nella finale di Diamond League, si è fermato a soli tre punti di distanza dal portacolori azzurro, rendendo la conquista ancora più prestigiosa e meritata.

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Si tratta di un traguardo di enorme caratura per l’allievo di coach Paolo Dal Soglio, che ha dominato la scena continentale e mondiale con grandi prove.

Il percorso di Fabbri che l’ha portato al numero uno mondiale

Nel palmares dell’anno di Fabbri spiccano la splendida conferma come Campione d’Europa e due prestigiose vittorie nei meeting di Diamond League: il Golden Gala di Roma e il Prefontaine Classic di Eugene. Per gran parte dell’anno, Fabbri ha anche detenuto la miglior prestazione mondiale stagionale con 22,74 metri, misura poi strappatagli solo all’ultimo respiro da Campbell.

Il sistema di calcolo del ranking, che media i cinque migliori risultati, ha premiato la sua straordinaria regolarità: dal bronzo ai Mondiali 2025 ai successi di Roma, Eugene, Birmingham e il quarto posto a Bruxelles. Un anno da fuoriclasse, chiuso con il botto, che proietta l’Italia in cima al mondo dell’atletica, confermando Fabbri come il miglior pesista dell’anno.