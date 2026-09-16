Campionati Italiani Master di atletica in diretta su Atletica Italiana TV dal 18 al 20 settembre

Tre giorni di gare allo Stadio Emil Zatopek di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ospiterà tre giornate dedicate ai migliori atleti Master italiani.con diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

I Campionati Italiani Individuali su Pista Master saranno protagonisti in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La copertura live accompagnerà l’intero weekend, venerdì 18 settembre dalle 8.30, sabato 19 dalle 8.15 e domenica 20 dalle 8.30, come indicato anche nella programmazione di Sportface TV.

Gli appassionati potranno seguire le gare su Atletica Italiana TV, il canale tematico dedicato all’atletica della piattaforma OTT Sportface TV.

Campionati Italiani Master a Campi Bisenzio

La manifestazione è organizzata dalla FIDAL insieme ad Atletica Campi Bisenzio e sarà riservata alle categorie Master maschili e femminili, con partecipazione prevista a partire dai 35 anni.

Il programma offrirà un quadro completo dell’atletica in pista, con gare di corsa, ostacoli, marcia, salti e lanci distribuite nell’arco delle tre giornate.

Venerdì 18 settembre: si parte alle 8.30

La prima giornata scatterà alle 8.30 con i 5000 metri maschili delle categorie SM75-80-85-90, il peso femminile SF75-80 e il martello maschile SM80-85-90. Alle 11.10 è prevista la cerimonia di apertura.

Nel corso della giornata spazio anche alla marcia, alle prove con ostacoli, al salto con l’asta, al lungo, al peso e al martello, oltre alle diverse serie dei 5000 metri. Il programma proseguirà fino alla serata.

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La diretta su Atletica Italiana TV inizierà alle 8.30.

Sabato 19 settembre: 400, 1500 e 100 metri nel programma

Sabato l’attività partirà già alle 8.15 con la marcia maschile sui 5000 metri. A seguire si alterneranno, tra le altre specialità, disco, giavellotto, lungo, alto e le varie categorie dei 400 metri.

Nel pomeriggio saranno protagonisti anche i 1500 metri, mentre dalla seconda parte della giornata entreranno in scena le serie dei 100 metri femminili e maschili, insieme ad altri concorsi.

Atletica Italiana TV seguirà la giornata in diretta dalle 8.15.

Domenica 20 settembre: siepi, 800 e 200 metri

La giornata conclusiva inizierà alle 8.30. Tra le prime gare figurano salto in alto, disco, triplo e martello, prima delle prove dei 2000 e 3000 siepi.

La mattinata proseguirà con numerose serie degli 800 metri, mentre nella seconda parte del programma toccherà ai 200 metri femminili e maschili e agli ultimi concorsi, fino alle 14.30.

La diretta su Atletica Italiana TV scatterà alle 8.30.

Dove vedere i Campionati Italiani Master in diretta

Tutte e tre le giornate saranno quindi trasmesse su Atletica Italiana TV, canale dedicato all’atletica della piattaforma OTT Sportface TV.

La diretta sarà disponibile nella raccolta dedicata di Sportface TV: Campionati Italiani Individuali Master 2026 su Atletica Italiana TV.

Il programma orario ufficiale FIDAL è aggiornato al 14 settembre e potrà subire modifiche per esigenze organizzative.