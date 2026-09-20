Mondiali ciclismo 2026, Reusser regina della cronometro: Longo Borghini quarta

La svizzera conquista il titolo iridato a Montreal nel giorno del suo 35° compleanno e conferma il successo dello scorso anno. Argento a Zoe Backstedt, bronzo a Franziska Koch. Decima Vittoria Guazzini.
Marlen Reusser è la nuova campionessa del mondo della prova a cronometro. A Montreal, nel giorno del suo 35° compleanno, la svizzera conquista il titolo iridato e conferma il successo ottenuto nella precedente edizione.
Reusser ha costruito il proprio trionfo con un margine netto sulle principali rivali, chiudendo con 40 secondi di vantaggio sulla britannica Zoe Backstedt e 45 sulla tedesca Franziska Koch.
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Longo Borghini ai piedi del podio
Buona prova anche per Elisa Longo Borghini, che termina al quarto posto a 50 secondi dalla vincitrice. L’azzurra, non indicata tra le principali favorite della vigilia, sfiora dunque il podio nella cronometro mondiale.
Il risultato può rappresentare un segnale positivo in vista della prova in linea di sabato prossimo, altro appuntamento importante della rassegna iridata.
Guazzini chiude decima
La seconda italiana in classifica è Vittoria Guazzini, che conclude la prova a cronometro in decima posizione.