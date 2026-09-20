Tricolori Master, rivivi la terza giornata su Atletica Italiana TV

Domenica 20 settembre si è chiusa a Campi Bisenzio la terza giornata dei Campionati Italiani Outdoor Master 2026. Le immagini dell’evento sono disponibili su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Si è disputata oggi, domenica 20 settembre 2026, la terza giornata dei Campionati Italiani Outdoor Master di atletica leggera a Campi Bisenzio.
Anche l’ultima giornata della rassegna tricolore è stata trasmessa su Atletica Italiana TV, il canale dedicato all’atletica della piattaforma OTT Sportface TV.
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Tricolori Master, dove rivedere la terza giornata
Chi vuole rivedere le gare e rivivere le emozioni della giornata di domenica può farlo attraverso la raccolta dedicata disponibile su Sportface TV.