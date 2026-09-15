Europei volley maschile, l’Italia batte la Cechia 3-1: quarta vittoria di fila

L’Italia non sbaglia e batte anche la Cechia agli Europei di volley maschile: arriva così la quarta vittoria su quattro partite per gli azzurri

L’Italia maschile di volley continua a sognare in grande agli Europei 2026. Davanti ai 4.500 spettatori del PalaPanini di Modena, gli azzurri guidati da Fefé De Giorgi hanno firmato una rimonta d’autore contro la Cechia, quarta classificata all’ultimo Mondiale, imponendosi con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-16, 25-20, 25-20).

Si tratta della quarta vittoria consecutiva nel torneo, un risultato che consolida il primo posto nella Pool A con 12 punti e un parziale set complessivo di 12-2.

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Dopo un primo set in affanno, caratterizzato da evidenti incertezze in ricezione e al servizio, la Nazionale ha reagito con orgoglio e determinazione. La scossa decisiva è arrivata nella seconda frazione, dominata con autorità, per poi gestire con lucidità un terzo set combattuto e chiudere i conti nel quarto grazie a un carattere da veri campioni.

Romanò trascina ancora l’Italia, che sa solo vincere

Protagonisti assoluti della serata sono stati Yuri Romanò, micidiale opposto autore di 24 punti (inclusi 5 ace), e un devastante Mattia Bottolo, che con 22 punti e un’efficacia del 72% in attacco ha risolto i momenti di massima tensione.

Da lodare la regia impeccabile del capitano Simone Giannelli, il solido apporto di Daniele Lavia (15 punti) e la presenza a muro di Pardo Mati (9 punti).

Ora l’obiettivo è blindare il primato: giovedì 17 settembre contro la Slovenia, agli azzurri basterà una vittoria o anche una sconfitta al tie-break per garantire matematicamente il primo posto. La marcia verso la gloria continentale prosegue inesorabile e l’Italia è sempre più sicura dei suoi mezzi.