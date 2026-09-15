Coppa del Mondo Speed, sei azzurri in gara a Chongqing dal 18 al 20 settembre: i convocati dell’Italia

Dopo Guiyang il circuito resta in Cina per il sesto appuntamento stagionale dedicato alla velocità. Convocati Zurloni, Fossali, Ponzinibio, Robbiati, Colli e Randi.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva resta in Cina e fa tappa a Chongqing. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il Datianwan Stadium ospiterà il sesto appuntamento stagionale interamente dedicato alla Speed.

Dopo la tappa di Guiyang, la Nazionale italiana si presenta al nuovo appuntamento con lo stesso gruppo di sei atleti già impegnati nel precedente weekend cinese: quattro uomini e due donne.

Italia a Chongqing con sei azzurri

Nel settore maschile saranno in gara Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio e Luca Robbiati.

In campo femminile l’Italia sarà invece rappresentata da Beatrice Colli e Giulia Randi.

La scelta dello staff tecnico è quindi quella della continuità, con l’obiettivo di provare a migliorare quanto ottenuto a Guiyang e inserirsi nella lotta con le principali potenze mondiali della specialità.

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I convocati azzurri

Uomini:

Ludovico Fossali

Francesco Ponzinibio

Matteo Zurloni

Luca Robbiati

Donne:

Beatrice Colli

Giulia Randi

Le staffette italiane

Oltre alle gare individuali, gli azzurri saranno impegnati anche nelle prove a squadre.

Staffette maschili

Italia 1: Ludovico Fossali – Francesco Ponzinibio

Italia 2: Matteo Zurloni – Luca Robbiati

Staffetta femminile

Italia 1: Beatrice Colli – Giulia Randi

Staffette miste

Italia 1: Matteo Zurloni – Beatrice Colli – Luca Robbiati

Italia 2: Francesco Ponzinibio – Giulia Randi – Ludovico Fossali

Chongqing nuova tappa del circuito Speed

Il weekend di Chongqing rappresenta il sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2026 dedicato alla velocità.

Per l’Italia sarà una nuova occasione per misurarsi con i migliori specialisti internazionali della Speed, sia nelle prove individuali sia nelle staffette, a pochi giorni dalla precedente tappa di Guiyang.