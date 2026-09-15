Serie A, Tedesco vicinissimo all’esonero: già scelto il sostituto

Domenico Tedesco è partito male con il Bologna e ora è a un passo dall’esonero: i rossoblù hanno già pronto il sostituto in panchina

La Serie A 2026-2027 è appena iniziata, ma le panchine iniziano già a scricchiolare pericolosamente, dopo l’addio di Grosso e l’arrivo di Vanoli alla Fiorentina.

Dopo appena quattro giornate, il Bologna di Domenico Tedesco è sull’orlo del baratro: un solo punto in classifica e una proposta di gioco opaca hanno convinto la dirigenza rossoblù a valutare l’esonero immediato, con Raffaele Palladino pronto a subentrare già a metà settimana.

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Tedesco rischia di diventare il secondo tecnico ad abbandonare la nave in questa precoce fase del campionato. Rischia di essere decisivo, dunque, il ko di misura contro il Napoli, dove comunque i felsinei non hanno convinto nella fase offensiva.

Bologna verso il cambio di allenatore: la situazione in Serie A

La tendenza sembra comunque essere cambiata rispetto alla stagione 2025-2026, quando il primo esonero (quello di Igor Tudor alla Juventus) era arrivato soltanto a fine ottobre, dopo l’ottava giornata. Il Bologna era abituato a ben altri risultati nelle scorse stagione, tra corse europee e la vittoria della Coppa Italia.

L’inizio di Tedesco non ha garantito il nuovo progetto che ci si aspettava. Palladino è reduce da diverse esperienze tra alti e bassi in Serie A, ma stava già seguendo con grande attenzione la situazione in casa Bologna e sarebbe pronto a prendere la squadra in corsa.

Nelle scorse ore, sono emersi anche i nomi di D’Aversa e Pioli, ma ora l’ex Atalanta e Fiorentina sembra saldamente in pole.

AGGIORNAMENTO 22:30 – L’esonero di Tedesco sembra ormai certo. La decisione è stata presa, in attesa dei passaggi formali. Si va a grandi passi verso l’arrivo di Palladino.