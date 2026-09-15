Dai Giochi del Mediterraneo 2026 uno sguardo sul mondo della ginnastica italiana assieme al presidente della Federazione Andrea Facci, alla scoperta di un movimento che sta vivendo una fase di grandi risultati, caratterizzata come sempre da grandi successi e le progettualità tese al miglioramento delle strutture ed una sempre più capillare diffusione della disciplina.
Siamo andati alla scoperta di un movimento in grandissimo fermento e sempre più vincente.
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