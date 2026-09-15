Coppa del Mondo Junior di tiro a volo, Marco Coco d’argento nello Skeet a Porpetto

Il ventunenne azzurro chiude secondo dietro al cipriota Andreas Pontikis dopo aver dominato le qualificazioni con 124/125. In finale anche Antonio La Volpe ed Eleonora Ruta. Da mercoledì spazio al Trap.

Prima medaglia azzurra alla Coppa del Mondo Junior ISSF di Porpetto. Nello Skeet maschile Marco Coco conquista l’argento al termine di una gara vissuta da protagonista fin dalle qualificazioni.

Il ventunenne di Ardea, portacolori delle Fiamme Oro, aveva chiuso la prima fase con il miglior punteggio assoluto, un eccellente 124/125, presentandosi alla finale con il dorsale numero uno.

Coco secondo dietro a Pontikis

Nella serie decisiva Coco ha superato al comando le prime due eliminatorie. A pesare è stato però uno zero sul primo piattello dell’ultima rotazione, che ha consentito al cipriota Andreas Pontikis di prendere un margine poi difeso fino alla conclusione.

Pontikis si è imposto con 34/36, mentre l’azzurro ha chiuso con 33/36. Terzo posto per l’ungherese Balint Renner con 29/32.

“Sono contento, ma non nascondo un po’ di rammarico per quello zero di troppo che mi ha pesato sulle spalle fino alla conclusione della finale”, ha commentato Coco, sottolineando però la capacità di reagire immediatamente all’errore e di trasformare il secondo posto in una medaglia da condividere con la squadra, le Fiamme Oro e la Federazione.

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La Volpe ottavo, Bellu e Bragalli fuori dalla finale

In finale anche Antonio La Volpe, entrato con il terzo miglior dorsale grazie al 121/125 +6 ottenuto nelle qualificazioni.

L’azzurro di Montegiordano è stato eliminato al primo taglio della finale e ha concluso all’ottavo posto con 9/12.

Più lontani dalla zona decisiva Antonio Bellu, ventisettesimo con 115/125, e Matteo Bragalli, ventinovesimo con lo stesso punteggio.

Skeet femminile, Ruta chiude quinta

Nel torneo femminile successo per Varvara Zaitseva, in gara come Atleta Neutrale Individuale, con 30/36. Seconda Kseniia Shuliak con 29/36, terza la statunitense Amaris Cerra con 24/32.

L’Italia ha sfiorato il podio con Eleonora Ruta. L’azzurra delle Fiamme Oro aveva chiuso le qualificazioni con il miglior punteggio, 118/125 +6, guadagnandosi il dorsale numero uno, ma in finale ha commesso diversi errori e si è fermata al quinto posto.

Arianna Nember e Dalia Buselli hanno mancato l’accesso alla finale per un solo piattello, chiudendo rispettivamente nona e tredicesima con 111/125. Ventiduesima Adela Sparapani con 106/125.

Coppa del Mondo Junior, i risultati dello Skeet maschile

1. Andreas Pontikis (CYP) 120/125 (+1) – 34/36

2. Marco Coco (ITA) 124/125 – 33/36

3. Balint Renner (HUN) 120/125 (+2) – 29/32

4. Magnus Erdmann (GER) 121/125 (+5) – 23/28

5. Lukas Havlik (CZE) 118/125 – 21/24

6. Vladislav Poddubsky (GER) 122/125 – 19/24

7. Kirill Makarov (AIN) 119/125 – 10/12

8. Antonio La Volpe (ITA) 121/125 (+6) – 9/12

27. Antonio Bellu (ITA) 115/125

29. Matteo Bragalli (ITA) 115/125

I risultati dello Skeet femminile

1. Varvara Zaitseva (AIN) 115/125 – 30/36

2. Kseniia Shuliak (AIN) 112/125 (+2) – 29/36

3. Amaris Cerra (USA) 112/125 (+1) – 24/32

4. Tereza Mlikova (CZE) 113/125 – 21/26

5. Eleonora Ruta (ITA) 118/125 (+6) – 18/28

6. Simona Fukova (CZE) 118/125 (+5) – 18/24

7. Jessica Luoise Hambrook (GBR) 116/125 (+1) – 8/12

8. Olesia Atamanenko (AIN) 116/125 (+2) – 7/12

9. Arianna Nember (ITA) 111/125

13. Dalia Buselli (ITA) 111/125

22. Adela Sparapani (ITA) 106/125

La squadra italiana dello Skeet

Uomini: Antonio Bellu (Carabinieri) di Sant’Antonio di Gallura; Matteo Bragalli (Fiamme Oro) di Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea; Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano.

Donne: Dalia Buselli (Fiamme Oro) di Pomarance; Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane; Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna; Adela Sparapani (Fiamme Oro) di San Vincenzo.

Direttore tecnico: Luigi Agostino Lodde.

Tecnico: Nicola Irene.

Da mercoledì tocca al Trap

La Coppa del Mondo Junior proseguirà mercoledì 16 settembre con gli allenamenti ufficiali del Trap.

La squadra maschile è composta da Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone, Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco, Simone Roncen (Fiamme Oro) di Feltre e Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline.

Tra le donne gareggeranno Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio, Maria Iovinella (Marina Militare) di Panicale, Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde e Camilla Stella Piazza (Fiamme Azzurre) di Genova. Tecnico Rodolfo Viganò.

Il programma del Trap

Mercoledì 16 settembre

Allenamenti ufficiali Trap

Giovedì 17 settembre

Gara Trap maschile e femminile – 75 piattelli

Venerdì 18 settembre

Gara Trap maschile e femminile – 50 piattelli

Ore 15.30 – Finale Trap femminile

Ore 16.00 – Finale Trap maschile

Sabato 19 settembre

Gara Trap Mixed Team

Ore 15.30 – Medal Matches Mixed Team Trap

A seguire – Cerimonia di chiusura