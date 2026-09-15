America’s Cup, Max Sirena: “Sono convinto che Napoli farà il tifo per Luna Rossa”

L’amministratore delegato di Luna Rossa alla vigilia della Regata Preliminare in programma dal 24 al 27 settembre: “Napoli sarà il valore aggiunto”. E promuove i lavori in corso tra Bagnoli, Nisida e via Caracciolo.

“Sono convinto che il popolo napoletano farà il tifo per Luna Rossa”. Max Sirena guarda già alla Regata Preliminare di America’s Cup in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre e mette al centro il rapporto tra il team italiano e la città.

L’amministratore delegato di Luna Rossa è intervenuto oggi nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede regionale dell’Ordine dei Giornalisti, sottolineando come la squadra abbia una doppia responsabilità: rispettare Napoli e provare a emozionare il pubblico, oltre naturalmente a puntare alla vittoria nelle regate.

Sirena: Napoli può mostrare al mondo un’immagine diversa

Sirena ha descritto Napoli come una delle città più belle al mondo, richiamandone la tradizione marinara, il patrimonio artistico e la cultura gastronomica.

Secondo il numero uno di Luna Rossa, l’evento rappresenterà anche l’occasione per mostrare all’estero una città più ampia e complessa rispetto all’immagine spesso veicolata attraverso cinema e serie televisive.

Nel confronto con gli altri team, ha spiegato Sirena, l’obiettivo è far scoprire la “vera Napoli”, andando oltre gli stereotipi e mettendo in evidenza la profondità culturale della città.

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Il paragone con Italia-Argentina del 1990

Il dirigente di Luna Rossa ha poi richiamato con ironia e attenzione un episodio rimasto nella memoria sportiva napoletana: Italia-Argentina ai Mondiali del 1990, giocata proprio allo stadio San Paolo.

Sirena ha spiegato che una delle sfide sarà conquistare fino in fondo il sostegno del pubblico locale ed evitare che il fascino degli avversari possa dividere il tifo napoletano. Per Luna Rossa, quindi, creare un legame forte con la città sarà parte integrante dell’avvicinamento alle regate.

Bagnoli e Nisida, Sirena promuove i lavori

Grande attenzione anche ai preparativi in corso tra Bagnoli e Nisida, aree strategiche per l’organizzazione dell’evento.

Sirena ha sottolineato come poche settimane fa alcuni spazi non fossero ancora pronti per accogliere i team, mentre negli ultimi giorni il lavoro svolto abbia prodotto progressi rilevanti.

L’amministratore delegato di Luna Rossa ha espresso apprezzamento anche per quanto sta accadendo su via Caracciolo, dove il villaggio legato all’evento sta progressivamente prendendo forma.

“Napoli sarà il valore aggiunto”

Il messaggio finale di Sirena è chiaro: la Regata Preliminare non sarà soltanto un test sportivo in vista dell’America’s Cup, ma anche una vetrina internazionale per Napoli.

Per Luna Rossa l’obiettivo sarà vincere in acqua, ma anche costruire un rapporto forte con il territorio e con il pubblico. Una combinazione che, nelle parole di Sirena, può trasformare la città nel vero valore aggiunto dell’evento.