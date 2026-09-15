Atletica, Nadia Battocletti candidata come atleta europea dell’anno: le rivali

Nadia Battocletti ha vissuto una stagione meravigliosa tra vittorie epocali e grandi prestazioni: l’azzurra è stata candidata come atleta europea dell’anno

Nadia Battocletti si candida a scrivere un’altra pagina d’oro dell’atletica azzurra. La fuoriclasse trentina è infatti tra le dieci atlete in lizza per il prestigioso premio di atleta Europea dell’Anno, un riconoscimento che sarebbe il culmine di una stagione 2026 semplicemente straordinaria.

Il suo palmarès parla chiaro: oro europeo sui 5000 e 10.000 metri, titolo mondiale indoor sui 3000 metri e il record italiano sui 1500 metri che ne certifica la polivalenza assoluta.

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La sfida per la palma di miglior atleta del continente si preannuncia, però, davvero serrata. Sul podio virtuale delle favorite svetta la svizzera Audrey Werro, scesa a 1:53.70 sugli 800 metri e vincitrice di tutto, dagli Europei alla Diamond League. Non meno temibile è la britannica Amy Hunt, autrice di un poker d’oro continentale tra 100, 200 e staffette, così come l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, regina incontrastata del salto in alto.

Battocletti in lizza come atleta europea dell’anno: il programma

Il verdetto finale, con la premiazione il 24 ottobre a Losanna, nascerà da un mix equilibrato: 25% voto del pubblico, 25% media, 25% membri federali e 25% esperti di European Athletics. L’Italia, peraltro, festeggia una doppia candidatura: accanto a Battocletti figura infatti Sofia Fiorini, entrata nella storia con il record del mondo nella maratona di marcia (3h15:11).

Mentre attende i verdetti, Nadia si gode una meritata pausa, con la mente già proiettata verso gli Europei di cross di dicembre, dove difenderà il suo trono. Una campionessa che non smette mai di correre, dentro e fuori dalla pista, pronta a lottare contro i colossi del panorama continentale.