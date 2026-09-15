Olivieri come Antonelli: è il secondo italiano di sempre a vincere la Formula Regional Europea

Emanuele Olivieri scrive la storia dei motori italiani: dopo Antonelli, è il secondo italiano di sempre a vincere la Formula Regional Europea

Emanuele Olivieri scrive una nuova pagina d’oro del motorsport italiano. A tre anni dal trionfo di Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota piemontese diventa il secondo italiano nella storia a conquistare il titolo della Formula Regional Europea (FRECA), coronando un’impresa straordinaria.

Nato il 2 agosto 2008 a Canelli, il diciottenne astigiano ha dimostrato una maturità rara, ribaltando un avvio di stagione disastroso al Red Bull Ring con una rimonta degna dei grandi campioni.

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Grazie a due vittorie prestigiose a Monza e Imola e a nove podi complessivi, Olivieri ha costruito un vantaggio psicologico e numerico costante e decisivo, resistendo fino all’ultimo round di Hockenheim. Lì, con un secondo posto nella manche conclusiva, ha respinto gli assalti del diretto rivale Sebastian Wheldon, laureandosi campione con freddezza e determinazione.

Olivieri è un potenziale fenomeno: le premesse di un grande percorso

Dietro questo successo c’è un percorso meticoloso: dopo aver dominato la Formula 4 Middle East nel 2025 con il team R-Ace GP, Olivieri è stato promosso nella categoria superiore, confermando le enormi potenzialità già intraviste nei kart. Un merito va anche al suo mentore, il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello, e alla solida gestione dell’agenzia 5P.

Ora, per il nuovo numero uno degli Azzurri, si apre la prospettiva della Formula 3 per il 2027. La scalata verso la Formula Uno resta una montagna ripida e al momento imprevedibile, ma Olivieri ha appena dimostrato di avere la grinta, la velocità e la lucidità necessarie per continuare a sognare in grande.