Stangata per Darderi dopo gli US Open: la multa che dovrà pagare e il motivo

Gli US Open non sono finiti proprio al meglio per Luciano Darderi: il tennista italiano dovrà pagare una corposa multa

Luciano Darderi chiude la sua avventura agli US Open 2026 non solo con l’eliminazione dal tabellone, ma anche con una pesante stangata economica da parte dell’organizzazione del torneo. Il tennista azzurro, testa di serie numero ventuno, è infatti incappato in una doppia sanzione disciplinare che gli costerà complessivamente 10.000 dollari di multa.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede due distinte ammende da 5.000 dollari ciascuna, inflitte per violazione del codice di condotta relativo all’abuso di racchette e attrezzature durante gli incontri disputati a New York. E poi c’è un’altra sanzione da 5mila dollari per oscenità udibili.

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Un comportamento che i giudici di gara hanno ritenuto meritevole di una punizione severa, inserendo Darderi in una lista di giocatori sanzionati per episodi di rabbia in campo, dove figura anche il francese Corentin Moutet.

Pesante multa per Darderi dopo gli US Open

La notizia arriva dopo che Darderi ha rappresentato l’ultima speranza del tennis maschile italiano nel torneo, dopo aver superato con grinta i turni precedenti, inclusa la vittoria contro Dalibor Svrcina che gli aveva valso l’approdo al terzo turno. Tuttavia, il montepremi del suo percorso sarà ora decurtato dell’importo della sanzione, trattenuto direttamente dall’USTA.

Un episodio che fa riflettere sull’importanza dell’autocontrollo nei momenti di massima tensione agonistica. Nel tennis moderno, dove ogni gesto viene amplificato dalle telecamere, la disciplina resta un fattore cruciale tanto quanto il talento. Darderi dovrà lavorare su questo aspetto per evitare che futuri scatti d’ira compromettano non solo il rendimento, ma anche il portafoglio, in un circuito dove le regole sono applicate con rigore crescente.