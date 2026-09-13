Europei volley, l’Italia supera la Slovacchia: passaggio del turno assicurato

L’Italia non si ferma! Gli Azzurri trovano la terza vittoria agli Europei di volley e si assicurano il passaggio del turno contro la Slovacchia

L’Italia centra la terza vittoria consecutiva agli Europei di pallavolo maschile 2026, battendo 3-1 la Slovacchia al PalaPanini di Modena e conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale.

Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi partono con il piede giusto, aggiudicandosi il primo parziale con un netto 25-17. Tuttavia, nel secondo set la squadra si inceppa, commettendo ben otto errori al servizio e permettendo agli avversari di ribaltare il risultato e chiudere 27-25 dopo 36 minuti di battaglia, riportando l’equilibrio sull’1-1.

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L’Italia non sbaglia e avanza agli Europei

La reazione del team azzurro è però immediata e travolgente. Nel terzo set, l’Italia domina incontrastata, travolgendo la Slovacchia 25-10 in appena 22 minuti di gioco. I numeri in attacco sono impressionanti, con un’efficacia dell’86% (12 punti su 14), a cui si aggiungono 5 muri e 3 ace. Grande protagonista di questo parziale è Pardo Mati, autore di 7 punti, 3 muri e con un perfetto 100% in attacco, che chiude il set con un muro decisivo.

Nel quarto e ultimo parziale, gli azzurri gestiscono il vantaggio con lucidità, chiudendo i conti sul 25-19 e blindando il successo.

Con questa prestazione, l’Italia conferma il suo ottimo stato di forma nel girone A, guardando già al prossimo impegno di martedì 15 settembre contro la Cechia, in programma alle 21:05. Una serata da ricordare per il volley azzurro, che continua a sognare in grande sul cammino verso il titolo continentale.