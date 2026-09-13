Tamberi esulta: “Sono al livello degli anni migliori della mia carriera”

Gianmarco Tamberi ha regalato un altro sogno a tutta l’Italia con una prestazione incredibile a Budapest: le dichiarazioni dopo l’impresa all’Ultimate Championship

Gianmarco Tamberi ha scritto un’altra pagina leggendaria della sua carriera, conquistando il titolo agli Ultimate Championship di Budapest, nuova competizione di World Athletics ormai già conosciuta come il Mondiale dei Mondiali.

A 34 anni, il campione azzurro ha dominato la gara di salto in alto con una prestazione da brividi, superando i 2.33 e 2.35 metri al primo tentativo e arrivando a 2.37 metri al secondo. Si tratta di un risultato che firma la miglior prestazione mondiale stagionale e aggiunge al suo glorioso palmares l’unico trofeo che ancora gli mancava.

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Ma è stato il tentativo a 2.41 metri a regalare l’immagine più potente della serata. “Con l’asticella a 2.41 ho un po’ rivissuto la mia carriera, che mi ha insegnato a non aver paura di niente”, ha confessato Tamberi a caldo, quasi commosso. “Ho dimostrato a me stesso che sono al livello dei miei migliori anni. Mi sono divertito un sacco, ho fatto gioire mia moglie, mia figlia e tutti quelli che mi sostengono”.

Tamberi ora guarda con fiducia a Los Angeles 2028

Il fuoriclasse marchigiano non si è limitato a celebrare il presente, ma ha già proiettato lo sguardo al futuro. Con la carica di chi ha sentito lo stadio intero alzarsi in piedi per un suo salto, Tamberi guarda ora ai Giochi di Los Angeles 2028 con “una voglia enorme”.

E il sogno nel cassetto resta quello dei Mondiali di Roma: “Sarebbe bellissimo, se si immagina cosa potrebbe essere in casa quello che è stato qui stasera. Sì, sarebbe stupendo chiudere la mia carriera lì, in casa“.