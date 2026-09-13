Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni

Un mare di emozioni culminato con l’oro a Taranto 2026

L’ultimo anno di Erika Saraceni l’ha vista superare più di una burrasca, ma alla fine della tempesta ne è uscita più forte di prima ed il successo nel salto triplo ai Giochi del Mediterraneo ne è la testimonianza.

Ai nostri microfoni però c’è spazio anche per uno sguardo al futuro: le Olimpiadi americane sono vicine e l’esperienza accumulata le ha fatto già maturare una certezza importante in vista di Los Angeles 2028.

Erika, nostra superfan, ci da il suo punto di vista su Sportface, lanciando qualche buon consiglio alla nostra redazione, grazie

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