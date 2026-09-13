Beach soccer, Italia beffata al supplementare: la Spagna vince 4-3 e conquista la WEBSL Superfinal

Le Azzurre sfiorano il titolo europeo a Viareggio ma cedono soltanto all’extratime. Non bastano la doppietta di Massa e il gol di Privitera: decisiva l’autorete di Adami dopo 40 secondi del supplementare.

Il sogno europeo dell’Italia femminile di beach soccer si spegne soltanto al supplementare. Nella finale della WEBSL Superfinal di Viareggio le Azzurre vengono battute 4-3 dalla Spagna al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo pallone.

Alla Nazionale non bastano la doppietta di Massa e la rete di Privitera. A decidere il titolo è un’autorete di Adami dopo appena 40 secondi dell’extratime, che consegna il trofeo alle Furie Rosse.

Massa porta subito avanti l’Italia

Il commissario tecnico Feudi ritrova Privitera in attacco e schiera dal primo minuto Galloni, Adami, Vecchione e Massa.

L’Italia parte forte e dopo appena due minuti trova il vantaggio. La Spagna sbaglia in costruzione con un retropassaggio impreciso e Massa è la più rapida ad avventarsi sul pallone, battendo Laia con il destro per l’1-0.

La reazione spagnola è immediata, ma Galloni risponde presente sulle conclusioni dalla distanza di Sara Tui e Manau. Al 10’ Massa ha anche l’occasione per raddoppiare, ma il suo tentativo sotto misura termina fuori.

La Spagna ribalta la finale nel secondo tempo

La seconda frazione comincia ancora con l’Italia pericolosa, prima con Privitera e poi con una rovesciata di Massa. Al 2’, però, arriva il pareggio spagnolo con una potente conclusione di Sara Tui.

Al 6’ Feudi viene espulso per proteste e poco dopo la Spagna completa la rimonta con Jessi, che risolve un’azione confusa e firma il 2-1.

Le Azzurre non mollano. A circa due minuti dalla fine della frazione Pilar commette fallo su Farnesi e dal dischetto Massa non sbaglia, realizzando la propria doppietta e il momentaneo 2-2.

La Spagna trova però nuovamente il vantaggio a soli 20 secondi dal secondo intervallo con il colpo di testa di Serrat. Sul successivo calcio di ripresa Ferrazza colpisce la traversa, lasciando il punteggio sul 3-2.

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Privitera porta la finale al supplementare

Nell’ultimo tempo l’Italia continua a spingere. Dopo appena un minuto Vecchione trova sul secondo palo Adami, ma un rimbalzo irregolare sulla sabbia impedisce all’azzurra di trovare il facile tap-in.

Al 5’ è invece Farnesi a salvare sulla linea una conclusione di Jessi a porta sguarnita, mentre Galloni continua a tenere in partita l’Italia con altri interventi decisivi.

Il pareggio arriva al 9’: Laia respinge corto e Privitera è la più veloce sulla seconda palla, firmando il 3-3. Poco dopo Illiano ha due occasioni per completare la rimonta, ma il portiere spagnolo riesce a evitare il sorpasso.

L’autogol di Adami decide l’Europeo

La finale si trascina così al supplementare. Dopo appena 40 secondi arriva l’episodio decisivo: su un pallone aereo Adami devia di testa nella propria porta, sorprendendo Galloni e regalando alla Spagna il definitivo 4-3.

Per l’Italia resta l’amarezza di un titolo sfiorato dopo un torneo di alto livello, nel quale le Azzurre avevano già battuto la Spagna 2-1 nella fase a gironi e superato l’Ucraina 4-1 in semifinale.

Spagna-Italia 4-3 dts

Spagna: Laia, Serrat, Alcaide, Jessi, Carol Glez. A disp.: Andrea Miron, Manau, Jacque, Sara Tui, Pilar, Campoy, Lloret, Xenia, Nara. All. El Gazzi.

Italia: Galloni, Adami, Vecchione, Massa, Privitera. A disp.: Ferrazza, Illiano, Costantini, Veglio, Farnesi, Baldini, Manca. All. Feudi.

Reti: 2’ pt Massa (I); 2’ st Sara Tui (S), 7’ Jessi (S), 10’ rig. Massa (I), 12’ Serrat (S); 9’ tt Privitera (I); 1’ ts aut. Adami (S).

Arbitri: Gebka (Polonia), Minder (Svizzera), Dor (Francia), Sayoud (Belgio). Cronometrista: Gomes Soares (Portogallo).

Note: ammonite Miron (S), Massa (I), Galloni (I), Vecchione (I); al 6’ del secondo tempo espulso Feudi (I).

Il cammino dell’Italia alla WEBSL Superfinal

Fase a gironi

Italia-Polonia 9-4

Italia-Spagna 2-1

Semifinale

Italia-Ucraina 4-1

Finale

Spagna-Italia 4-3 dts

Nella finale per il terzo posto il Portogallo ha invece battuto l’Ucraina 3-1.

L’Italia chiude così la WEBSL Superfinal con un secondo posto che lascia inevitabilmente rimpianti, ma conferma le Azzurre tra le migliori Nazionali europee della disciplina.