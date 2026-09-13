Tamberi da sogno: 2,37 a Budapest, ora è primo del mondo

Gianmarco Tamberi non conosce limiti e scrive una nuova storia per l’atletica italiana: il re del salto in alto azzurro tocca i 2,37 e alimenta i sogni per Los Angeles 2028

Gianmarco Tamberi non smette mai di stupire e, anche in una serata di fine stagione, fa impazzire il pubblico di Budapest con una prestazione incredibile. Agli Ultimate Championship, che riunisce i più grandi campioni dell’atletica mondiale, l’altista marchigiano ha regalato una prova mostruosa, confermando tutto il suo immenso talento.

Sulla pedana ungherese, Tamberi ha alzato l’asticella a 2.37 metri, replicando esattamente la misura storica che lo aveva incoronato campione olimpico a Tokyo.

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Un salto di rara bellezza, eseguito con quella tecnica e quella spettacolarità che da sempre lo contraddistinguono, ma che nasconde una fame agonistica ancora tutta da saziare e che lo spinge a cercare sempre nuovi limiti.

Altra impresa di Tamberi: 2,37 a Budapest

Infatti, dopo aver superato i 2.37 metri, il campione di Civitanova Marche non ha voluto fermarsi, lanciando un messaggio chiarissimo ai suoi avversari e a se stesso. La sua mentalità lo obbliga a migliorarsi sempre, con un mix di arroganza sportiva e pura passione che lo rende unico nel panorama mondiale.

Tamberi ha dimostrato che la sua classe non conosce età né stagioni. In un meeting che vedeva in pedana i migliori specialisti del globo, l’azzurro ha fatto la differenza, dominando la gara con il suo carisma. Quella di Budapest non è solo una prova di forza, ma una dichiarazione d’intenti: il re del salto in alto è più vivo che mai e ora può pensare da primo al mondo.