MotoGP San Marino, Marc Marquez vince a Misano: Alex secondo, Acosta terzo

Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta dopo il successo nella Sprint. Bezzecchi cade nel primo giro, fuori anche Bagnaia. Jorge Martin chiude quinto e viene raggiunto da Marquez in testa al Mondiale a quota 274 punti.
Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Misano il campione del mondo in carica completa la doppietta del weekend dopo il successo ottenuto ieri nella Sprint Race.
Lo spagnolo della Ducati approfitta subito dell’uscita di scena di Marco Bezzecchi, caduto nel corso del primo giro dopo essere partito dalla pole position, e prende il controllo della gara fino alla bandiera a scacchi.
Podio tutto spagnolo a Misano
Alle spalle di Marc Marquez chiude il fratello Alex Marquez con la Ducati Gresini, mentre il terzo gradino del podio va a Pedro Acosta sulla KTM.
Quarto posto per Fermin Aldeguer, anche lui con la Ducati Gresini, davanti a Jorge Martin su Aprilia.
Il leader del Mondiale prova inizialmente a rimanere nella lotta con Marquez, ma perde terreno nella seconda parte della gara e deve accontentarsi della quinta posizione.
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Marquez raggiunge Martin in testa al Mondiale
Il successo di Misano cambia anche gli equilibri della classifica iridata. Marc Marquez aggancia Jorge Martin a quota 274 punti, aprendo una nuova fase nella corsa al titolo.
Bezzecchi resta terzo con 241 punti, dopo un weekend che lo aveva visto protagonista con la pole position e il secondo posto nella Sprint prima della caduta nella gara lunga.
Fuori Bezzecchi e Bagnaia
Giornata da dimenticare per due dei piloti italiani più attesi. Bezzecchi esce di scena già nel primo giro, mentre anche Francesco Bagnaia non riesce a concludere la gara.
Il successo consente invece a Marc Marquez di chiudere il fine settimana di Misano con il massimo risultato possibile tra Sprint e Gran Premio, rilanciandosi definitivamente nella corsa al Mondiale.