F1, GP Spagna: Antonelli vince ancora dopo Monza, Verstappen secondo e Norris terzo

Il leader del Mondiale conquista il secondo successo consecutivo e respinge Verstappen nel finale. Norris non sfrutta la pole, Ferrari giù dal podio: Leclerc quarto, Hamilton ritirato per un problema ai freni.
Andrea Kimi Antonelli concede il bis e, dopo Monza, conquista anche il Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes gestisce una gara molto combattuta e resiste nel finale al tentativo di rimonta di Max Verstappen, secondo al traguardo con la Red Bull.
Sul terzo gradino del podio sale Lando Norris. Il britannico della McLaren, partito dalla pole position, non riesce a trasformare la prima casella in vittoria anche per il tempismo della Virtual Safety Car, che incide sullo sviluppo strategico della gara.
Antonelli respinge Verstappen e allunga nel Mondiale
Antonelli conferma così il momento straordinario già mostrato a Monza, centrando il secondo successo consecutivo. Il pilota Mercedes mantiene il controllo nei passaggi decisivi e nel finale riesce a contenere Verstappen, che chiude comunque con un importante secondo posto.
Il risultato rafforza ulteriormente la leadership dell’italiano nella classifica piloti. L’altra Mercedes di George Russell termina quinta e il britannico scivola ora a 81 punti dal compagno di squadra.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Ferrari fuori dal podio, Hamilton si ritira
Ancora una gara senza podio per la Ferrari. Charles Leclerc chiude al quarto posto dopo aver atteso senza successo una possibile bandiera rossa che avrebbe potuto modificare lo scenario strategico della corsa.
Giornata decisamente più difficile per Lewis Hamilton, costretto al ritiro già al settimo giro a causa di un problema ai freni.
Colapinto porta l’Alpine al settimo posto
Alle spalle di Russell termina Liam Lawson con la Red Bull, mentre uno dei risultati più significativi della giornata porta la firma di Franco Colapinto. L’argentino conduce l’Alpine fino alla settima posizione.
Completano la top 10 Oscar Piastri con la McLaren, Arvid Lindblad con la Racing Bulls e Nico Hulkenberg con l’Audi.
La Formula 1 riparte da Baku
Antonelli lascia dunque la Spagna con un altro successo e con una leadership iridata ulteriormente consolidata, mentre Verstappen e Norris raccolgono punti importanti alle sue spalle.
Il Mondiale di Formula 1 tornerà in pista nel weekend del 26 settembre a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan.