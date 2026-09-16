Europei volley, Italia-Slovenia vale il primato: azzurri a caccia del quinto successo consecutivo

L’Italia chiude la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile con una sfida di altissimo livello contro la Slovenia. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 18 settembre, alle 21.05 al PalaPanini di Modena. Gli azzurri arrivano al match dopo quattro vittorie consecutive e si giocheranno il primo posto nella Pool A contro una delle Nazionali più competitive del panorama europeo.

Giannelli-Romanò asse portante, Michieletto pronto a incidere

Il CT Fefé De Giorgi dovrebbe affidarsi ancora una volta alla diagonale composta da Simone Giannelli e Yuri Romanò. In banda i riferimenti principali sono Mattia Bottolo e Daniele Lavia, mentre Alessandro Michieletto potrebbe trovare spazio nel corso della partita. Al centro restano disponibili Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, con Fabio Balaso nel ruolo di libero.

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La posta in palio è importante: vincere significherebbe chiudere il girone da imbattuti e presentarsi alla fase a eliminazione diretta con la migliore posizione possibile.

Italia-Slovenia in chiaro su Rai 2: tutti i modi per seguirla

Il match sarà tramesso in diretta tv su Rai 2, gratuitamente e in chiaro, e su Sky Sport Arena, canale 204. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su RaiPlya, Sky Go, NOW, Euro Volley TV e DAZN.

Italia-Slovenia sarà quindi molto più di una semplice ultima giornata del girone: sarà un vero test di maturità per una Nazionale che vuole confermarsi tra le grandi favorite del torneo.