Giro d’Abruzzo, seconda tappa da battaglia: Fancellu difende il primato, occhio a Vauquelin e Rondel

Il Giro d’Abruzzo 2026 entra subito nel vivo con la seconda tappa, in programma oggi, mercoledì 16 settembre, da Popoli Terme a Cardanico Terme. Dopo la splendida vittoria di Alessandro Fancellu nella frazione inaugurale, il gruppo affronterà 143 chilometri a circa 2.500 metri di dislivello, su un percorso nervoso e potenzialmente decisivo per la classifica generale. Partenza alle 11.45, arrivo previsto intorno alle 15.25.

Forcella di Acciano subito protagonista, poi continui saliscendi

La difficoltà principale arriverà già dopo una trentina di chilometri con la Forcella di Acciano, salita di 4,7km al 9,6% medio e con punte superiori al 10%. Un ostacolo severo, seguito da una lunga serie di saliscendi prima dell’arrivo in leggera ascesa a Caramanico Terme.

Fancellu proverà a difendere il successo ottenuto ieri, ma i principali osservati saranno i francesi Mathys Rondel e Kevin Vauquelin. In casa Italia attenzione anche a Ludovico Crescioli, Domenico Pozzovivo e Diego Ulissi.

Godon e Dati pronti a colpire se il gruppo resta compaatto

Molto dipenderà da quanto la corsa sarà selettiva. Se davanti dovesse arrivare un gruppo di una trentina di corridori, due dei nomi più pericolosi diventerebbero Dorian Gordon e Tommaso Dati, quest’ultimo recide da una stagione brillante.

La tappa sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD dalle 13.35, mentre in streaming sarà disponibile su RiPlya, Eurosport 1, Discovery +, HBO Max e DAZN.