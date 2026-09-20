Europei volley, Italia-Danimarca vale i quarti: azzurri favoriti ma vietato abbassare la guardia

L’Italia entra nella fase decisiva degli Europei 2026 di volley maschile. Questa sera gli azzurri affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale al palaVela di Torino, con inizio alle 21.05. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi arriva all’appuntamento dopo aver chiuso la Pool A al primo posto con cinque vittorie su cinque, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e quattro persi.

Servizio e muro le chiavi, Michieletto resta la grande variabile

L’Italia ha mostrato fin qui tante soluzioni offensive. Romanò si è confermato un riferimento importante, Lavia è cresciuto in rendimento e Bottolo ha dato risposte molto positive. Anche al centro Pardo Mati si è messo in evidenza, soprattutto a muro.

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La grande variabile resta però Alessandro Michieletto, gestito nella fase a gironi e utilizzato solo parzialmente contro la Slovenia. Con lui in campo aumentato peso fisico, qualità al servizio e presenza a muro. Contro una Danimarca molto strutturata fisicamente, la capacità di togliere palla dalle mani del palleggiatore Axel Jacobsen sarà fondamentale.

Danimarca pericolosa con Jensen: diretta su Rai 2

La Danimarca ha chiuso il proprio girone al quarto posto con sette punti, ma ha già dimostrato di poter creare problemi: ha battuto 3-0 Paesi Bassi ed Estonia e ha portato la Serbia fino al 16-14 del tie-break. Il principale terminare offensivo è Mads Kyed Jensen, opposto di 209 centimetri capace di segnare 29 punti contro la Serbia. Per l’Italia sarà quindi importante partire forte e non concedere fiducia agli avversari.

La partita sarà visibile in diretta gratis su Rai 2 e, per gli abbonati, su Sky Sport Arena. Streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.