Supercoppa Italiana, Venezia vola in finale: Tortona lotta ma cede 98-90 nel finale

La prima finalista della Supercoppa Italiana 2026 di basket è l’Umana Reyer Venezia. Alla Nova Arena di Tortona, i veneti superano i padroni di casa della Bertram Derthona per 98-90, al termine di una semifinale intensa e ricca di cambi di inerzia. Tortona parte meglio, costruisce anche un vantaggio importante nel primo tempo, ma Venezia cambia passo nella ripresa e completa la rimonta. Ora la Reyer attende in finale la vincente della sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Tortona parte forte e va all’intervallo avanti di nove

L’avvio è molto equilibrato, con Olejniczak subito protagonista per Tortona e Venezia frenata anche dai problemi di falli di Paris. Il primo quarto termina sul 27-25 per i piemontesi.

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Nel secondo periodo sale in cattedra Bortolani, autore di due triple importanti e già a quota 13 punti. Tortona tocca anche il +10 e va all’intervallo lungo avanti 56-47, trascinata anche dai 10 punti di Olejniczak.

Venezia cambia marcia: 12-0 al rientro e finale controllato

La partita cambia completamente nel terzo quarto. Venezia apre la ripresa con un parziale di 12-0, ribaltando l’inerzia e mettendo in difficoltà Tortona, che trova il primo canestro dal campo solo nel finale del periodo. Hubb riesce comunque a reagire e con una tripla sulla sirena riporta i padroni di casa avanti 71-68.

Nell’ultimo quarto, però, la Reyer ha più energie. Venezia torna avanti, allunga e resiste agli ultimi tentativi di rientro di Tortona. Finisce così 98-90, con Glynn Watson miglior realizzatore veneziano con 19 punti e Kyle Wiltjer a quota 16.