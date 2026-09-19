Tricolori Master, Pelliccia firma il record mondiale a 90 anni: rivivi tutto con il Live Replay su Sportface TV

Prosegue allo stadio Emil Zapotek d Campi Bisenzio la seconda giornata dei Campionati Italiani Individuali Master 2026. Il programma di oggi, sabato 19 settembre, ha compreso 5000 metri di marcia, 400, 1500 e 100 metri, oltre a numerose gare di salti e lanci. Tra i risultati ciò verificabili spicca soprattutto un’impresa destinata a restare nella storia: quella di Romolo Pelliccia, capace di festeggiare il novantesimo compleanno con un nuovo record mondiale. L’intera giornata potrà essere rivissuta attraverso il Live Replay su Sportface TV sul Canal Atletica Italiana TV.

Pelliccia entra nella storia: record mondiale nei 5000 di marcia

Il protagonista assoluto della mattinata è stato proprio Pelliccia. Nella gara dei 5000 metri di marcia SM90, l’atleta umbro ha conquistato il titolo italiano fermando il cronometro a 39:06.33.

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Un tempo che vale sia la Migliore Prestazione Italiana sia, soprattutto, il nuovo record mondiale di categoria, migliorato di circa tre minuti. Un risultato ancora più significativo perché ottenuto esattamente nel giorno del suo 90esimo compleanno.

Una rassegna ricca di record: rivivi tutto su Sportface TV

La seconda giornata si inserisce in un weekend già ricchissimo di prestazioni. Venerdì Alberto Sofia aveva stabilito la nuova migliore prestazione italiana SM85 negli 80 ostacoli con 19.93, mentre Maria Costanza Moroni aveva conquistato due titoli in poche ore. Da segnalare anche il 33:58.63 di Daniela Ricciarelli nei 5000 di marcia SF70 e il doppio successo di Marco Mastrolorenzi tra ostacoli e asta.

La gare di oggi sono state trasmesse in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma Sportface TV, dalle 8.15. Per chi non ha potuto seguirle live, il Live Replay di Sportface TV permette di rivivere integralmente le prove e i momenti più importanti della giornata.