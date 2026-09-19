Europei di boxe, Guidi Rontani convince a Sofia: battuto Nedelchev, ora i quarti

Grande prova di Gabriele Guidi Rontani agli Europei di boxe in corso a Sofia. L’azzurro ha superato negli ottavi della categoria fino a 70kg il padrone di casa Blagovest Nedelchev, conquistando così l’accesso ai quarti di finale. Una vittoria costruita con personalità e continuità, al termine di tre riprese nelle quali l’italiano ha saputo imporre ritmo, iniziativa e controllo del ring.

Primo round dominato, poi gestione

Guidi Rontani parte subito forte e mette in chiaro le proprie intenzioni. Nel primo round è nettamente più attivo del bulgaro, prende il centro del ring e costringe Nedelchev a una boxe attendista. I giudici premiano senza esitazioni la superiorità dell’italiano con cinque 10-9.

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Anche nella seconda ripresa il copione cambia poco. L’azzurro continua a essere più offensivo, mentre Nedelchev prova soprattutto ad aspettarlo per cercare il contrattacco. Qualche giudice premia il bulgaro, ma Guidi Romani conserva comunque un vantaggio solido sui cartellini.

Controllo nel terzo round e verdetto favorevole

Nell’ultima ripresa Guidi Romani mostra maturità. Allunga bene il sinistro, cerca apertura senza esporsi troppo e soprattutto gestisce il vantaggio senza concedere al padrone di casa vere occasioni per ribaltare il match. Il verdetto finale non è unanime, ma resta nettamente: tra 30-27 e un 29-28 per l’italiano, contro un 28-29 assegnato a Nedelchev.

Con questo successo, Guidi Rontani approda ai quarti e attende ora il vincente tra Jon McConnell e Damian Durkacz. La zona medaglie è a un solo incontro di distanza.