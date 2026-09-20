Tricolori Master, oggi il gran finale a Campi Bisenzio: 800, 200 e siepi in diretta dalle 8.30 su Sportface TV

Si chiudono oggi i Campionati Italiani Individuali Master 2026 di atletica leggera allo stadio Emil Zapotek di Campi Bisanzio. La 46esima edizione della rassegna tricolore ha raccolto circa 1300 atleti e oltre 2200 presenze-gara da 384 società, confermando ancora una volta la vitalità del movimento Master Italiano. Tutto il programma concluso sarà visibile a partire dalle 8.30 su Atletica Italiana TV; canale dedicato della piattaforma Sportface TV.

Siepi, 800 e concorsi: mattinata subito ricchissima

Il programma odierno scatterà alle 8.30 con diversi concorsi: spazio a salto in alto, disco, tiplo e martello, prima dell’ingresso i pista delle prove sui 2000 e 3000 siepi.

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Tra gli atleti più attesi c’è anche Luigi Del Buono, campione mondiale Master e iscritto nei 3000 siepi SM45. La manifestazione, arrivata dopo i Mondiali master di Daegu, ha richiamato numerosi protagonisti internazionali e diversi primatisti italiani.

Nel finale spazio agli 800 e ai 200: diretta su Sportface TV fino alle 14

La mattinata proseguirà poi con le numerose serie degli 800 metri, mentre nella seconda parte del programma toccherà ai 200 metri femminili e maschili, oltre agli ultimi concorsi. La chiusura delle gare è prevista intorno alle 14.30.

Per chi non potrà essere presente a Campi Bisenzio, appuntamento dunque dalle 8.30 su Sportface TV, attraverso Atletica Italiana TV, per seguire integralmente l’ultima giornata dei Tricolori Master 2026.